Patinha Vermelha: Conheça (e ajude!) a campanha de doação de sangue para cães

Aproveitando a onda de campanhas de doação de sangue no mês de junho, clínicas veterinárias decidiram lançar mais uma delas: a Patinha Vermelha. Assim como os humanos, os pets também sofrem com a escassez de bolsas de sangue. No Brasil, já existem diversos bancos para coleta, mas o número de doadores ainda está muito abaixo do necessário para suprir a demanda.

Nos dias 30 de junho e 14 de julho, serão realizadas duas ações para coleta de bolsas de sangue animal— ambas em São Paulo. Neste primeiro momento, os cães são o público-alvo da campanha.

COMO PARTICIPAR

Os interessados devem se inscrever pelo site www.patinhavermelha.com.br. Lá, você também pode encontrar mais informações sobre a campanha e o perfil necessário para ser doador.

Os cães passarão por um exame físico e será colhida uma amostra de sangue no dia da doação, antes de iniciar o procedimento. É bem rapidinho, leva menos de dois minutos. Estando tudo dentro dos parâmetros, a coleta é feita. Vale ressaltar que não há necessidade de sedação.

Veja mais no Metro Jornal