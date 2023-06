“Cantando Marabaixo nas Escolas” chega em sua quinta edição com lançamento de uma cartilha educativa

O projeto “Cantando Marabaixo nas Escolas” que acontece no próximo dia 16 de junho, “dia estadual do marabaixo”, no município de Porto Grande, a cerca de 100 km de Macapá, vai reunir este ano, 13 escolas de 8 municípios do estado do Amapá.

Estudantes e professores dos municípios de Calçoene, Amapá, Pracuúba, Tartarugalzinho, Ferreira Gomes, Porto Grande, Pedra Branca do Amapari e Macapá, reúnem-se na quadra da Escola Cristina Botelho, em Porto Grande, apresentando seus talentos artísticos nas composições dos “ladrões de marabaixo”, assim chamadas as cantigas que são compostas e cantadas para as tradicionais rodas de marabaixo.

O “Cantando Marabaixo nas Escolas” realizado pelo “Movimento Nação Marabaixeira”, tem como objetivo disseminar a cultura amapaense por meio da musicalidade para os estudantes, e assim garantir a manutenção da história cultural do Amapá para as futuras gerações, além de cumprir a lei federal – 10.639, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, incluindo no currículo oficial da rede de ensino, a obrigatoriedade da temática da história e cultura afro-brasileira.

Além de premiar com troféus e dinheiro os três melhores classificados no festival, o evento apresentará uma cartilha educativa que conta de maneira pedagógica parte da história do marabaixo. A cartilha “Cantando Marabaixo nas Escolas – A Turma do Gengibrinho”, retrata em 20 páginas, histórias, causos e homenageia grandes personagens e agentes culturais que escrevem com seus talentos a história do secular marabaixo e da população negra do Amapá.

Entre esses personagens ilustres, “Gengibrinho”, personagem criado na cartilha, conta a história da formação das comunidades negras e das personalidades como dona Gertrudes e senhor Mané Paciência, que emprestará seu nome nos troféus desta edição do evento.

Durante a programação também haverá roda de saberes que acontecerá antes do festival de 9h as 11h, e debaterá temas e projetos voltado aos professores da rede de ensino municipal e estadual, além de oficinas e palestras.

No início do ano, já aconteceram as gravações das cantigas de marabaixo, oficinas de percussão por videoaulas ensinando como tocar e dançar marabaixo. As aulas seguem disponíveis no canal do YouTube com o link abaixo: https://www.youtube.com/@nacaomarabaixeira7688

O projeto “Cantando Marabaixo nas Escolas”, teve sua primeira edição em 2017, na Escola Jesus de Nazaré, em Macapá, e já em 2018, foi premiado com o “Prêmio Selma do Coco” do Ministério da Cultura, e agora para 2023, foi contemplado e financiado com o Fundo para Equidade Racial do Instituto Baobá, Secretaria de Estado da Educação do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Porto Grande.

Asscom – Cláudio Rogério

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...