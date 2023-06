Abertura do Modamazon acontece no Sebrae, nesta quinta(15)

Com entrada gratuita, a edição de 2023 mostra as riquezas e a biodiversidade do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, biodiversidade nativa e coleção inovadora e inspiradora

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) apoia a realização da 7ª edição do Modamazon, com o tema – Tumucumaque Expedição ao Amapá. O objetivo é desenvolver a indústria têxtil e incentivar criadores de moda no Amapá, com o princípio da sustentabilidade, movimentar a cadeia produtiva do comércio local, gerar reconhecimento das raízes da Amazônia que é fruto de inspiração na biodiversidade e cultura. O evento acontece na sede da instituição, no Auditório Macapá, nos dias de 15, 17 e 18, das 19h às 22h.

Para a gestora estadual do Projeto Varejo da Moda no Meio do Mundo do Sebrae no Amapá, Francinne Bacelar, o Modamazon é uma iniciativa que se chama de Moda Autoral Sustentável, na qual o criador e/ou estilista acompanha todo o processo de produção, desde a escolha da matéria-prima até a chegada ao consumidor final. São peças produzidas em escala reduzida e não necessariamente estão vinculadas com as tendências do momento; são peças que possuem uma manifestação cultural e possuem exclusividade para um determinado público e necessidade.

“No Amapá, o mercado da moda foi o que mais cresceu de 2020 a 2023, chegando ao primeiro lugar no ranking do registro de empresas, com mais de 3 mil empresas formalizadas, de acordo com o painel do mapa de empresas do Governo Federal; assim, por meio do Projeto Varejo da Moda no Meio do Mundo, o Sebrae vem atuando junto aos pequenos negócios de moda, visando o fortalecimento, a competitividade e sustentabilidade, além de contribuir para a melhoria e expansão da moda autoral no estado do Amapá”, destaca a gestora, Francinne Bacelar.

Modamazon

O Modamazon é um coletivo que une os criadores e artesãos amapaenses de moda autoral e sustentável com foco na identidade local e na biodiversidade. Segundo o coordenador geral do Modamazon, Driko Peixoto, a escolha do tema Tumucumaque Expedição ao Amapá conecta o amapaense com a sua biodiversidade, mostra o Amapá para o restante do mundo e chama a atenção para as questões ambientais de preservação.

“99% da população não tem acesso ao Parque do Tumucumaque, com isso, a moda se conecta ao turismo e se torna um dos maiores agentes, responsável por levar o Parque até cada cliente, de forma equilibrada entre moda e natureza”, destaca o coordenador geral do Modamazon, Driko Peixoto.

Tema

O Tumucumaque é o maior parque nacional do Brasil e o maior parque de floresta tropical do mundo. Ele ocupa 26,5% da área total do estado do Amapá e está inserido na região conhecida como Escudo das Guianas, ao norte da Planície Amazônica. Essa região tem importância biológica extrema, pois contém a maior porção da floresta tropical que existe, sendo um dos poucos lugares no mundo em que estratégias de conservação e desenvolvimento sustentável podem ser adotadas sem a necessidade de remediar impactos causados por atividades inadequadas anteriores.

Marcas

O Modamazon 2023 apresenta marcas e os criadores de moda, entre eles, Marca Driko Peixoto Underwear – Coleção Mama; Irene Gama – Coleção Trilhas; Camapu – Coleção Traços Brasileiros; Coletivo Região dos Lagos (Tartarugalzinho, Pracuúba e Amapá) –

Coleção Desbravando o Tumucumaque; Japu Bolsas – Coleção Encanto da Mata; Arte Mapige – Coleção Riqueza da Mata; Carmem Rosa – Coleção Tumucumaque dia e noite; Coletivo Crochê da Amazônia – Coleção Tumucumaque em fios; Associação Educacional Moriá – Coleção Floriá; Associação de Crochê – Coleção Aurora Brilhante; Patricinha Negalinda – Coleção DNA da Amazônia; At’s Marias – Coleção Fazendo Artes em terra do Tumucumaque; Hobby Artesanato – Coleção Beleza Cênica; Ateliê Crochê De Crioula – Coleção Cores; Coletivo Babalon Strala – Coleção Beleza Tropical; Ateliê L F Confecção – Coleção O encanto do Tumucumaque; Ateliê Maria Paixão – Coleção Natureza em Cores; Pérola Negra – Coleção Colibri Eviterno; Edna Carvalho Biojóias – Coleção A natureza me veste; Ateliê Cleia Clothes – Coleção Floresta folhosa.

Coordenação

A 7ª edição do Modamazon, com o tema – Tumucumaque Expedição ao Amapá é coordenada pela gerente da Unidade de Atendimento Coletivo – Comércio e Serviços no Sebrae (UAC-CS), Vânia Chermont e pela gestora do Projeto Varejo da Moda no Meio do Mundo, Francinne Bacelar.

Parceiros

O Modamazon conta com a parceria do Sebrae; Instituto Federal do Amapá (Ifap); Instituto Chico Mendes; Rocha Tecidos; Equatorial Hotel; Katze Fotos; Due Gestão Empresarial; Grupo Mulheres do Brasil Amapá; Nathalia Modas; Homemade Hamburgueria; Leilane Isacksson Imagem e Estilo; Simone Costa Make Up; Rafael Brito Produções; Pérolas Hinode; Associação Brasileira de Industria de Hotéis Amapá (ABIHA); Instituto Pérolas da Amazônia; Escola Gabriel de Almeida Café; e Programa Aline Lima.

Programação

Data: 15 de Junho de 2023 – Quinta-Feira

Hora: 19h

Evento: Coquetel de Lançamento da 7ª edição (evento fechado, para os criadores, modelos, parceiros e autoridades locais)

Local: Sede do Sebrae – Salão de Eventos Macapá

Datas: 17 e 18 de Junho de 2023 – Sexta-Feira e Sábado

Horário: das 19h às 22h

Evento: Desfiles das Marcas participantes do Modamazon.

