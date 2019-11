PC deflagra operação de combate a tráfico em Arraial do Cabo

Agentes cumprem 27 mandados de prisão

Pelo menos 17 pessoas foram presas durante operação Sycomorus, deflagrada na manha de hoje (14), pela Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), no Rio de Janeiro. As ações buscam desarticular uma organização criminosa de tráfico de drogas que atua no município de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. Ao todo os agentes estão nas ruas para cumprir 27 mandados de prisão.

As investigações começaram há cinco meses. A partir do trabalho de inteligência e monitoramento, policiais da 132ª DP, de Arraial do Cabo, identificaram todos os membros da quadrilha. Os mandados de prisão foram expedidos pela Vara Única da Comarca de Arraial do Cabo.

De acordo com as investigações, a organização criminosa mantinha contato com uma pessoa já identificada que era responsável pelo fornecimento de munições para o bando. Além do tráfico de drogas, o grupo também participava de grilagem de terras da região para aumentar lucros ilícitos.

A maior parte dos 27 mandados está sendo cumprida em Arraial do Cabo. Apenas uma das ordens judiciais está sendo cumprida no município do Rio, contra uma pessoa que seria responsável pelo transporte da droga para a cidade.

EBC

Curtir isso: Curtir Carregando...