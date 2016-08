2º Zona Eleitoral de Macapá informa novos locais de votação na capital e distrito do Bailique

O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) informa que a 2º Zona Eleitoral de Macapá transferiu 20 seções Eleitorais para novos locais de votação, na capital e Distrito do Bailique. A medida tem o objetivo de desafogar escolas, diminuir o tempo de espera e promover a comodidade do eleitor.

Para a Eleição Municipal desse ano, a 2º Zona dispõe de 530 seções distribuídas por 70 locais de votação que atenderão 158.870 Eleitores. Todas as mudanças foram informadas via Correios ao eleitorado.

Seções transferidas

No bairro Buritizal, as seções de número 113, 114, 115, 116 e 419 da Escola Estadual Coelho Neto foram deslocadas para a Escola Gonçalves Dias, da mesma forma as seções 474, 554, 528 e 605 que anteriormente ficavam dispostas no Centro de Ensino Profissionalizante do Amapá (CEPA).

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Wilson Malcher, localizada no bairro Jardim Equatorial, vai receber as seções de número 645, 667, 691, 709 e 744 que antes ficavam na Escola Municipal Maria Bernadete.

No Distrito do Bailique também houve mudanças na Escola Bosque, localizada na Vila Progresso, passando as seções 187, 428, 501, 553, 633 para a Escola Estadual Cláudio dos Santos Barbosa. Na Localidade de Terra Grande a seção 586 da Escola Estadual Igarapé Grande foi transferida para a Escola Municipal Maranata.

