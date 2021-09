Governo convoca candidatos do concurso do Iapen para matriculas no Curso de Formação

A matricula será feita diretamente no prédio da Academia Integrada de Formação e Aperfeiçoamento (AIFA) nos dias 1 e 2 de setembro, das 8h às 12h.

O Governo do Amapá divulgou no último dia, 25, no Diário Oficial do Estado (DOE), nº 7.491, a convocação dos candidatos do concurso do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) para matrícula no curso de formação. As inscrições acontecem nos dias 1º e 2 de setembro conforme edital n° 093/2021. O processo seletivo é coordenado pela Secretaria de Estado Administração (Sead).

Para manter os cuidados devido a pandemia da covid-19 os candidatos foram divididos em quatro turmas, sendo duas turmas por dia. Em cada, a primeira turma será atendida das 8h às 10h e a segunda turma das 10h às 12h. As matrículas serão feitas diretamente no prédio da Academia Integrada de Formação e Aperfeiçoamento (AIFA).

O candidato deverá levar todos os documentos exigidos no edital. Para o curso a Sead está fazendo o chamamento de 107 candidatos e ainda três que estão em fase de investigações social, que deverão completar as 110 vagas iniciais.

O Curso de Formação para os cargos de Agente Penitenciário e Educador Social Penitenciário, será regido pelo respectivo Projeto Pedagógico do Curso (PPC), Manual do Aluno do Curso de Formação de Agente Penitenciário e Educador Social Penitenciário e pelas demais normas regimentais da Escola de Administração Penitenciária do Estado do Amapá (ESAP), da Academia Integrada de Formação e Aperfeiçoamento (AIFA) e da Escola de Administração Pública (EAP).

Nesta fase será oportunizado ao candidato o prazo de dois dias úteis para interposição de recurso junto ao protocolo online da Sead, pelo endereço eletrônico [email protected], quanto ao resultado da matrícula no Curso de Formação, após a publicação do resultado preliminar.

Conforme o edital o curso de formação tem data prevista para iniciar no dia 15 de setembro.

