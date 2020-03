Prefeitura resume todas as ações desde o início dos casos de Covid-19 em Macapá

Prefeitura Informa

13 de março (sexta-feira)

Prefeitura de Macapá monitora caso suspeito de Coronavírus

O caso em questão é de uma mulher de 27 anos, que veio da Tailândia. Em Macapá, ela buscou atendimento na UBS Lélio Silva, onde foi avaliada por um médico e efetuou a coleta de exame de escarro na própria unidade.

https://bit.ly/2IMne9K

Comunicado

A Prefeitura de Macapá comunica que decidiu adiar a realização do 1º Fórum de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana da Região Norte de Macapá, marcado para os dias 18, 19 e 20 de março. O evento já tinha mais de 400 participações.

https://bit.ly/2vWCtu5

14 de março (sábado)

Município de Macapá apresenta 4 casos suspeitos do Covid-19

Os três novos casos suspeitos são de um homem macapaense, sem registro de viagem, mas obteve contato direto com pessoas vindas de São Paulo, que posteriormente atestou positivo ao Covid-19, ao retornarem à capital paulistana. Outro é de uma criança que esteve em Orlando; e o outro é de um homem que fez um cruzeiro e esteve no Rio de Janeiro e chegou em Macapá dia 8 de março.

https://bit.ly/3bdzgoI

15 de março (domingo)

Prefeito Clécio institui recomendações para enfrentamento, combate e prevenção ao Coronavírus em Macapá

Na reunião, foram assinados três decretos relacionados ao Covid.

https://bit.ly/2Ua9hYt

Município de Macapá apresenta 6 casos suspeitos do Covid-19

Aumentou para seis o número de casos suspeitos de Coronavírus monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica. Os dois novos são de uma mulher, de 41 anos, e seu filho, de 18 anos, com registro de viagem para os Estados Unidos.

https://bit.ly/3brIfmz

16 de março (segunda-feira)

Prefeito Clécio visita UBS Lélio Silva e averigua processos de atendimento

De acordo com o chefe do poder Executivo municipal, a capital vem adotando todos os protocolos de atendimento ao público relacionados ao Coronavírus.

https://bit.ly/33moolP

Prefeitura e governo alinham medidas preventivas e fluxo de notificações

No encontro, os gestores discutiram como se dará o fluxo de atendimentos nos casos do Covid-19 no estado e municípios. Segundo o chefe do Executivo municipal, a principal medida é alinhar as informações sobre os casos suspeitos.

https://bit.ly/2Wkb13W

Notificações para Coronavírus seguem protocolo do Ministério da Saúde

Os casos seguem critérios clínicos e epidemiológicos para notificações obedecendo ao protocolo estabelecido pela Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde.

https://bit.ly/2weLgY9

Unidades atuam como porta de entrada para primeiro atendimento

Desde que a prefeitura instituiu o Plano de Enfrentamento ao Coronavírus, a Secretaria de Saúde definiu duas unidades básicas como referências para coleta de exames de escarro, que são as UBS’s Lélio Silva e Marcelo Cândia.

https://bit.ly/38U4Ypt

Métodos básicos de higiene e novos hábitos sociais podem prevenir contra a proliferação do Coronavírus

Além dos cuidados com a higiene pessoal, é muito importante que cada pessoa aja com responsabilidade, evitando lugares com grande aglomeração e, em caso de suspeita de contaminação, procure uma unidade de saúde.

https://bit.ly/39YQ8j0

Prefeitura faz ação educativa para orientar estabelecimentos

Diversos órgãos da prefeitura fizeram uma ação educativa e de orientação, a fim de verificar o cumprimento do decreto que suspendeu todos os eventos públicos agendados por órgãos ou entidades municipais para a realização de eventos.

https://bit.ly/39VmIST

17 de março (terça-feira)

Município de Macapá monitora 8 casos suspeitos de Covid-19

Os dois novos são de uma mulher, de 27 anos, e de um homem, de 39 anos, com histórico de viagem ao exterior e que começaram a apresentar sintomas como coriza, febre e desconforto respiratório no retorno a Macapá.

https://bit.ly/2WlIdIr

Prefeito Clécio suspende aulas na rede pública e privada

O anúncio foi feito na página oficial da Prefeitura de Macapá e no Facebook, e trata sobre a área da Educação e o funcionamento do Bioparque da Amazônia.

https://bit.ly/394hjrr

Bioparque da Amazônia suspende visitas ao público externo

Por medidas de prevenção e segurança, o Bioparque da Amazônia suspende, a partir desta terça, 17, a visitação externa por quinze dias. A intervenção é para se evitar o contágio de Covid-19 em Macapá e adjacências.

https://bit.ly/394h7Zf

CTMac solicita prorrogação do recadastramento da meia-passagem

O pedido se deve ao anúncio da Organização Mundial da Saúde, que classificou o novo Coronavírus como uma pandemia e devido à suspeita de seis casos do vírus em Macapá.

https://bit.ly/3b5d9AR

Coronavírus: prevenção, sintomas e quando procurar um médico?

Uma das maneiras mais fáceis e eficazes de evitar doenças infectocontagiosas como a Covid-19 ainda é adotando medidas simples de prevenção. Hábitos do dia a dia, como lavar as mãos e evitar aglomerações, reduzem o contágio.

https://bit.ly/33pMegt

Prefeitura alerta para cuidados com fake news e lança hotsite

As notícias sobre o Coronavírus alastram-se pelas redes sociais e aplicativos de forma viral Brasil afora. As mais recentes especulam números de casos registrados, meios de transmissão, diagnóstico e como e quando evitar a doença.

https://bit.ly/33oPmZY

18 de março (quarta-feira)

Sobe para 50 os casos suspeitos monitorados pela Prefeitura de Macapá

O Município passa a monitorar 42 novos casos suspeitos de Coronavírus, que foram atendidos em UBS’s e realizaram coleta de exame para a detecção da síndrome respiratória, e mais oito casos registrados na plataforma do Ministério da Saúde, passando assim para 50 o número de casos suspeitos na capital amapaense.

https://bit.ly/3a04Bek

Prefeito recebe líderes de segmentos econômicos e do Conselho Regional de Odontologia

O objetivo é a construção de um conjunto de medidas que possam diminuir os impactos econômicos causados pela síndrome respiratória e os cuidados e responsabilidades que o setor deve manter para o enfretamento do novo Coronavírus.

https://bit.ly/3d7jNIC

Prefeitura anuncia mudanças nos atendimentos da Macapaprev

Na terça, 17, o prefeito Clécio Luís assinou novo decreto do pacote de medidas preventivas de combate à proliferação do Coronavírus. O documento estabelece novas normas para garantir a proteção à pessoa idosa.

https://bit.ly/2TWQ7Gw

Secretários e colaboradores de Macapá recebem orientações

A prefeitura realizou reunião com secretários e coordenadores municipais sobre como proceder com suas atividades e no combate à proliferação do Coronavírus dentro de suas secretarias.

https://bit.ly/3d6gSjn

Secretaria de Educação suspende aulas e cria dois novos canais

As aulas da rede municipal de Macapá foram suspensas por 15 dias, a partir desta quarta-feira, 18. A determinação foi anunciada pelo prefeito Clécio, com a assinatura do decreto que abrange também as escolas da rede privada.

https://bit.ly/2vtOu9U

Comunicado

A Fundação de Cultura informa que a exposição “Vivências, cores e formas”, que ocorria na Galeria Trokkal, está suspensa a partir desta quarta-feira, 18, por tempo indeterminado, por medidas de segurança pública. A determinação é baseada nos decretos da Prefeitura de Macapá e na orientação da OMS, classificando o Coronavírus como pandemia e impedindo a aglomeração de pessoas em locais públicos e privados.

19 de março (quinta-feira)

Sobe para 64 os casos suspeitos de Coronavírus

O Município passa a monitorar 64 casos suspeitos de Coronavírus, dos novos 14 registrados na madrugada do dia 19. Doze foram atendidos em UBS’s e dois em hospital particular.

https://bit.ly/393lpjr

Decreto suspende atividades comerciais, religiosas, culturais

Nesta quinta, 19, foi assinado o decreto que suspende pelo período de 15 dias atividades comerciais, religiosas, culturais, esportivas, funcionalismo público e prestação de serviços, com o objetivo de reduzir a circulação de pessoas.

https://bit.ly/2xiChoX

Prefeito visita unidades de saúde que estão com obras de ampliação e reforma

A finalidade foi averiguar o andamento, prazos e cronograma dos serviços. O prefeito busca uma unidade com obras avançadas para usar como sentinela contra o novo Coronavírus.

https://bit.ly/2J12gUv

Prefeito Clécio reúne com donos de boates e casas noturnas

O encontro objetivou dialogar sobre a construção de um conjunto de medidas que possam diminuir os impactos econômicos causados pelo Coronavírus.

https://bit.ly/3bcZd83

Prefeito Clécio recebe presidente do Conselho Regional de Medicina

No encontro, as autoridades pontuaram medidas preventivas de combate à pandemia.

https://bit.ly/2WqXYOa

Secretaria de Educação implanta dois canais de atendimento

A partir de agora, a população poderá solicitar atendimento e buscar informações por meio do e-mail [email protected] ou pelo telefone 98802-1357.

https://bit.ly/2Up3nTg

Secretaria de Saúde de Macapá reforça orientação à equipe médica

Devido à grande rotatividade de informações fornecidas pelo Ministério da Saúde, o direcionamento é necessário para aprimorar a assistência aos casos suspeitos.

https://bit.ly/2IXCAYS

Reunião orienta empresários sobre medidas de higiene

Empresários do transporte coletivo de Macapá receberam orientações sobre medidas de higiene nos ônibus. As medidas obedecem às recomendações da OMS.

https://bit.ly/3baDwoS

Agentes de limpeza recebem orientação de prevenção ao Coronavírus

A medida segue determinações previstas no Decreto 1.626/2020-PMM, pelo prefeito Clécio, que indicam como proceder as suas atividades e combate à proliferação do Coronavírus dentro das secretarias.

https://bit.ly/2xUM5pP

20 de março (sexta-feira)

Sobe para 69 os casos suspeitos de Coronavírus monitorados pela prefeitura

Os novos 5 casos registrados na noite de quinta, 19, até as 8h desta sexta-feira, 20, foram atendidos na UBS Lélio Silva e, após coleta de exame, liberados para isolamento domiciliar.

https://bit.ly/2WD43aF

Decreto delimita funcionamento sobre serviços bancários e transporte coletivo

Fazendo parte de uma série de medidas preventivas de combate à proliferação do Coronavírus, o prefeito de Macapá, Clécio Luís, deu continuidade às ações que vêm sendo adotadas pela Prefeitura de Macapá.

https://bit.ly/39aEu3h

Prefeitura fiscaliza estabelecimentos comerciais

A medida visa garantir o cumprimento das determinações do decreto assinado pelo prefeito Clécio, que suspende pelo período de 15 dias atividades comerciais, religiosas, culturais.

https://bit.ly/2QQjbxJ

Campanha de vacinação inicia com prioridade para idosos nesta segunda, 23

Em atenção ao decreto que trata das medidas de precauções contra o Coronavírus, a campanha terá uma estratégia diferenciada fora das unidades de saúde, começando pelo grupo prioritário dos idosos.

https://bit.ly/3dkEUqO

21 de março (sábado)

Prefeitura monitora 87 casos notificados de Coronavírus

Destes, 49 apresentaram resultado negativo para Covid-19, um resultado positivo e 37 pessoas ainda aguardam resultado do exame.

https://bit.ly/2vJWX9e

