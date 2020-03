Sobe para 87 os casos notificados de Coronavírus em Macapá

O Município de Macapá passa a monitorar 87 casos notificados de Coronavírus. Destes, 49 apresentaram resultado negativo para Covid-19, um resultado positivo e 37 pessoas ainda aguardam resultado do exame, que é processado pelo Instituto Evandro Chagas. Todos esses casos foram atendidos nas Unidades Básicas de Saúde Lélio Silva, Marcelo Candia e Rubim Aronovitch, no período de 13 de março até as 8h deste sábado, 21.

Os pacientes, após avaliação clínica e coleta de exame, foram liberados para isolamento domiciliar por apresentar sintomas brandos, recebendo kits de máscaras e recomendações sobre cuidados básicos. Além disso, os pacientes são monitorados pelas equipes de Vigilância Epidemiológica diariamente quanto à evolução clínica.

O único caso positivo é de uma mulher de 36 anos, com histórico de viagem e contato com caso suspeito, que procurou atendimento no Lélio Silva dia 17 de março. A mulher apresenta sintomas brandos e está recebendo acompanhamento da equipe de saúde.

Ao Município cabe o primeiro atendimento e avaliação de casos suspeitos com sintomas da doença em todas as Unidades Básicas de Saúde, de acordo com o fluxo de acolhimento definido pela Secretaria Municipal de Saúde. O protocolo trata das providências a serem tomadas quando pacientes suspeitos da síndrome respiratória buscarem atendimento em uma unidade do Município

A prefeitura também realiza a coleta de amostras biológicas dos pacientes para a realização do exame, que diagnostica a doença. A coleta é feita nas unidades Lélio Silva e Marcelo Cândia e, posteriormente, enviadas ao Laboratório Central de Saúde Pública do Estado, que tem a responsabilidade de fazer o envio das amostras para o laboratório de referência da Região Norte, que é o instituto Evandro Chagas, no Pará.

Quando devo procurar uma UBS

A população pode buscar os serviços nas UBS’s quando apresentar os sintomas iniciais do vírus, como febre, tosse, dor de garganta e coriza e dificuldade respiratória para receber uma avaliação. Se após o procedimento o profissional entender que o quadro se encaixa em uma suspeita, ele realizará os procedimentos previstos no fluxograma de atendimento adotado pela saúde municipal.

