Auxílio emergencial: consulte os pagamentos da 5ª parcela

Saulo Moreira

O Governo Federal deve divulgar o calendário da quinta parcela do auxílio emergencial a qualquer momento. Em razão disso, é importante saber como acessar o site oficial da Dataprev, Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência, responsável por guardar e analisar os dados dos beneficiários do Auxílio Emergencial, Bolsa Família, e outros programas.

Através do Portal da Dataprev, os cidadãos podem obter informações liberadas de modo repentino, ou seja, sem aviso prévio. Diante disso, o beneficiário que tenha interesse em saber sobre a sua situação em alguns dos programas sociais do Governo Federal, podem estar realizando o procedimento de consulta.

Para acessar a plataforma da empresa, basta informar alguns dados pessoais, como número do CPF, nome completo, nome da mãe e data nascimento. Além de verificar o benefício, é possível consultar:

• Resultado das análises sobre os pedidos de auxílio;

• Data de recebimento e envio dos pedidos;

• Motivo da negativa do auxílio emergencial;

• Situação e contestação do pedido negado.

Como está previsto na MP que viabilizou o retorno do auxílio emergencial, este ano só recebem o benefício quem fez parte do programa em 2020. Ademais, precisam ser integrantes de famílias cuja renda bruta mensal seja de até três salários mínimos (R$ 3.300), com uma divisão por pessoa inferior ou igual a meio piso nacional (R$ 550).

Além do Portal da Dataprev, o beneficiário pode realizar a consulta através do site da Caixa Econômica Federal e pelo telefone 111.

