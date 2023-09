Doutorado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática será ofertado pela Universidade

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) aprovou a proposta de criação da pós-graduação; Iniciativa é da Universidade Federal de Roraima (UFRR), em parceria com Unifap, Unir e Ufac.



A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), do Ministério da Educação (MEC), aprovou a criação do Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática – DP em rede (RedECIM) proposto pela Universidade Federal de Roraima (UFRR) em parceria com a Universidade Federal do Amapá (Unifap), Universidade Federal do Acre (Ufac) e Universidade Federal de Rondônia (Unir).

O RedECIM é voltado para formação de professores que atuam nas áreas de Ciências, Biologia, Física, Química, Matemática, Pedagogia e áreas afins. O público-alvo do programa são professores da educação básica, ensino básico, técnico e tecnológico (EBTT) e poderá atender professores do ensino superior que atuam nas licenciaturas em Ciências da Natureza e Matemática. O programa de pós-graduação tem 21 professores cadastrados, somando as quatro instituições.

Para o diretor de Pós-graduação da Unifap, Prof. Dr. Fernando Medeiros, a RedECIM atende à necessidade de expansão dos cursos de pós-graduação stricto sensu na Universidade, sobretudo os doutorados, oferecendo à sociedade amapaense, assim como sua circunvizinhança, mais uma oportunidade de se qualificar em cursos de alto nível.

“O grande beneficiado com a chegada do RedECIM é, sem dúvida, o profissional de ensino das áreas de ciências, química, física, biologia, matemática e afins, com a oportunidade de se qualificar, em nível de doutorado, sem necessitar se afastar de sua localidade e das atividades laborais, pois a proposta para o discente é que este apresente, ao término do doutorado, um produto voltado para a área de atuação profissional (ensino). É, mais uma vez, a Unifap se fazendo presente nas vidas das pessoas que aqui nasceram ou escolheram este local para morar que por tanto tempo precisaram se distanciar da região, em direção aos grandes centros urbanos nacionais, em busca de uma qualificação profissional de alto nível”, afirma o Prof. Dr. Fernando Medeiros.

O programa terá duas linhas de pesquisas, uma voltada para formação de professores e outra para processos de ensino e aprendizagem. Já as disciplinas do doutorado profissional serão ofertadas de maneira condensada durante o período de férias dos professores da educação básica.

A expectativa é que o edital de seleção para as primeiras turmas do Doutorado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática seja divulgado entre o final de 2023 e início de 2024.

*Com informações do site oficial da Universidade Federal de Roraima (UFRR)



Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...