Prêmio Sebrae de Jornalismo: dá tempo de produzir conteúdo para concorrer por celulares de última geração no Amapá

Com inscrições abertas até 9 de junho, a iniciativa vai reconhecer conteúdos sobre empreendedorismo veiculados entre 3 de junho de 2024 e 8 de junho de 2025

Denyse Quintas

Reportagens sobre empreendedorismo e pequenos negócios são as grandes estrelas do Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ), que chega à 12ª edição em 2025. Neste ano, o PSJ vai receber conteúdos veiculados entre 3 de junho de 2024 e 8 de junho de 2025. Portanto, os profissionais da imprensa e estudantes de comunicação ainda podem produzir matérias para concorrer a celulares de última geração para os primeiros lugares, de cada categoria.

Quem pauta o empreendedorismo pode concorrer nas tradicionais categorias – Texto, Áudio, Vídeo e Fotojornalismo. Um sucesso no ano passado, o prêmio vai contar novamente com a categoria especial Jornalismo Universitário. A iniciativa tem como objetivo fomentar a produção desenvolvida por estudantes de comunicação e reconhecer e incentivar novos talentos.

Nas categorias principais, cada profissional poderá concorrer com, no máximo, três trabalhos, sem limitações de inscrições por veículo. Também na categoria especial Jornalismo Universitário, os estudantes poderão concorrer com, no máximo, três trabalhos. Não há, assim como no caso das categorias principais, limite de inscrições por instituição de ensino.

Antes de realizar a inscrição, é importante se certificar de que os conteúdos estejam alinhados com o tema do PSJ. A premiação tem como tema geral o “Empreendedorismo com foco nos pequenos negócios”. Confira os subtemas sugeridos pelo Sebrae.

Bioeconomia;

Pequenos Negócios e COP-30;

Inovação e Startups, Produtividade e Competitividade;

Inclusão Produtiva e Desenvolvimento Territorial;

Transformação Digital;

Empreendedorismo Feminino;

Políticas Públicas e Legislação;

Acesso a Crédito e Gestão Financeira;

Empreendedorismo Social.

Caminho

Assim como nos anos anteriores, a 12ª edição do PSJ será realizada em três etapas: a primeira, em nível estadual, classificará os concorrentes para a etapa regional, que definirá os finalistas da etapa nacional.

Na etapa nacional, os vencedores das categorias Texto, Áudio, Vídeo e Fotojornalismo serão premiados com um notebook. Dentre os quatro, será selecionado o vencedor do Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo, que receberá também um celular de última geração – mesmo prêmio que será ofertado ao ganhador da categoria especial Jornalismo Universitário.

PSJ

O Prêmio Sebrae de Jornalismo é uma oportunidade para os profissionais de imprensa darem visibilidade aos conteúdos que produzem e serem reconhecidos pela excelência nas produções. Criado pelo Sebrae, a iniciativa tem o objetivo de reconhecer e prestigiar as melhores reportagens sobre o universo do empreendedorismo, veiculadas em diferentes canais da imprensa brasileira.

Serviço

As inscrições seguem abertas até o dia 9 de junho. Os detalhes do regulamento podem ser conferidos no site www.premiosebraejornalismo.com.br.

São quatro categorias principais (Texto, Áudio, Vídeo e Fotojornalismo) e uma categoria especial (Jornalismo Universitário).

Também será concedida uma premiação especial na etapa nacional: o Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo.

Inscrições: 7 de abril a 9 de junho de 2025.

Período de veiculação dos conteúdos que podem concorrer: 3 de junho de 2024 a 8 de junho de 2025.

Tema geral do prêmio: Empreendedorismo com foco nos pequenos negócios.

Subtemas sugeridos: Bioeconomia; Pequenos Negócios e COP-30; Inovação e Startups; Produtividade e Competitividade; Inclusão Produtiva e Desenvolvimento Territorial; Transformação Digital; Empreendedorismo Feminino; Políticas Públicas e Legislação; Acesso a Crédito e Gestão Financeira; Empreendedorismo Social.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação

