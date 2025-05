Engenharia Civil é credenciado na Agência Nacional do Petróleo

Credenciamento abre portas para futuros projetos da graduação junto às áreas de interesse da Petrobrás e em outras iniciativas relevantes no setor.

No mês de abril, o laboratório do curso de Engenharia Civil, da Universidade Federal do Amapá (Unifap), foi credenciado junto à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil (ANP), do Governo Federal. O credenciamento abre portas para futuros projetos junto às áreas de interesse da Petrobras e em outras iniciativas relevantes no setor.

O processo foi coordenado pelos docentes da graduação, Prof. Dr. Alan Cavalcanti da Cunha e Prof. Msc. Adenilson Costa de Oliveira, com apoio de professores, técnicos e acadêmicos. Para Cunha, a aprovação é um reconhecimento do esforço coletivo do curso.

“Este feito representa um marco notável para a Instituição e um passo crucial para o futuro de nossos alunos e da comunidade acadêmica para atuação em projetos de pesquisa e ensino nas áreas de credenciamento da engenharia civil. A iniciativa também cria novas oportunidades de parcerias não apenas com grandes empresas como a Petrobras, mas também com outras instituições e agências do setor, potencializando o intercâmbio de conhecimentos e tecnologias”, afirma o Prof. Dr. Alan Cunha.

O credenciamento permitirá ao laboratório participar de editais para desenvolver pesquisas avançadas e executar testes que se alinham com as demandas do setor de petróleo, gás e biocombustíveis, contribuindo para o aprimoramento de processos e a garantia de maior eficiência e segurança nas atividades logísticas industriais e ambientais.

Além disso, amplia as possibilidades de projetos de pesquisa e capacitação dos acadêmicos da graduação e pós-graduação, especialmente nas seguintes áreas: distribuição; logística e transporte logístico; segurança e meio ambiente: gerenciamento de águas, efluentes e emissões de poluentes regulamentados; modelagem e prevenção de impactos e riscos ambientais.

Segundo o Prof. Dr. Alan Cunha, o processo de credenciamento foi desafiador, pois ocorreu após rigoroso processo de avaliação e exigências técnicas. Para o pesquisador, a aprovação da ANP reforça o compromisso da Unifap com a excelência acadêmica, a inovação tecnológica e a formação de profissionais altamente qualificados para atuar em setores estratégicos do país.

“Essa conquista é muito mais que um reconhecimento institucional: ela simboliza nossa visão de futuro, onde a integração entre academia e mercado promove soluções inovadoras para os desafios da engenharia civil e do setor energético. Com este credenciamento, a Unifap reafirma seu papel de liderança no campo da engenharia e reforça a importância da pesquisa aplicada na busca por um desenvolvimento sustentável e tecnologicamente avançado”, adita Cunha.

* Com a colaboração do Prof. Dr. Alan Cunha

