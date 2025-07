Sicredi expande atuação no Amapá e oferta vagas de trabalho

Com oportunidades de emprego, a cooperativa convida quem acredita na cooperação a fazer a diferença.

O Sicredi, eleito a melhor empresa para trabalhar no Brasil pelo ranking Great Place to Work (GPTW), está expandindo suas operações no Amapá e busca novos talentos para fazer parte desse propósito transformador. É uma oportunidade para quem deseja construir uma carreira em uma instituição financeira sólida, cooperativa e que acredita no desenvolvimento coletivo.

As contratações acontecem por meio de processo seletivo, com triagem e análise cuidadosa dos perfis dos candidatos. O objetivo é identificar pessoas que se conectem com os valores do cooperativismo e com a forma de atuação do Sicredi, que é próxima, colaborativa e centrada nas pessoas.

“Somos a melhor empresa para trabalhar no Brasil, e isso é resultado de um ambiente onde as pessoas são valorizadas e têm oportunidades reais de crescimento”, destaca Danilo Vicentim, diretor executivo da cooperativa Sicredi Integração Mato Grosso, Amapá e Pará. “Buscamos talentos que queiram construir uma trajetória profissional com qualidade de vida, propósito e impacto positivo nas comunidades onde atuamos”.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos 9 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.800 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Nos estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, e algumas cidades de Goiás, o Sicredi está presente em 253 municípios e possui 350 agências, para o atendimento a mais de 1,5 milhão de associados.

