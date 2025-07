Governo do Amapá abre inscrições para criadores e pecuaristas interessados em expor animais na 54ª Expofeira

O cadastro iniciou nesta segunda-feira, 14 e vai até 28 de agosto. Para realizar o processo bastar se dirigir até a sede administrativa da Expofeira, das 8h às 17h.

O Governo do Amapá abriu nesta segunda-feira, 14, as inscrições para os interessados em expor ou comercializar animais na 54ª Expofeira, que ocorre de 30 de agosto a 7 de setembro, no Parque de Exposições da Fazendinha, Zona Sul de Macapá.

A Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) é a responsável pelo cadastro, que está sendo realizado das 8h às 17h na sala da subcomissão de Assistência Técnica da SDR, na área administrativa da Expofeira dentro do parque. O prazo para os criadores se inscreverem será até 28 de agosto.

A medida serve para o controle dos animais que serão colocados nas baias, como bovídeos que são bubalinos e bovinos, os equídeos que são equinos e muares e também animais de médio porte, como caprinos, ovinos e suínos.

Baias destinadas para equinos já estão sendo preparadas para receber os animais

De acordo com o médico veterinário e presidente da comissão agropecuária da Expofeira, Carlos Napoleão, no ato de inscrição dos animais os criadores já devem apresentar os documentos pessoais do proprietário e do cuidador responsável pelos animais.

Veterinário da SDR e presidente de Subcomissão Agropecuária da Expofeira, Carlos Napoleão

“Estamos seguindo um cronograma e sabemos que os espaços para animais são muito concorridos, por isso, solicitamos aos criadores que possam se antecipar e realizar logo o cadastro para que possamos organizar melhor o ambiente dos animais”, destacou o veterinário da SDR, Carlos Napoleão.

Este ano, com novas normas sanitárias adquiridas pelo estado, como o status Livre de Aftosa sem Vacinação, a entrada de animais no evento encerra em 3 de setembro, após a abertura oficial, no decorrer da programação. Os animais que adentrarem também terão que apresentar documentação sanitária exigida pela Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária (Diagro), como vacinação e exames e só poderão deixar os estabelecimentos após o encerramento da programação.

No ano passado, a 53ª Expofeira recebeu mais de 600 animais para exposição e comercialização e ainda obteve uma movimentação econômica de mais de R$ 830 mil com vendas de suínos, equinos, ovinos, caprinos, bovinos e bubalinos, além do tradicional leilão multiraças, nos onze dias de programação agropecuária.

Agência de Notcícias do Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...