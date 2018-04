Cia SuperNova comemora 13 anos de atividades na cultura

No dia 18 março de 2005 entrava em cena uma companhia de teatro que surgia a partir das oficinas oferecidas pelo Sesc-Ap, coordenada pela Diretora Teatral Zeniude Pereira. O primeiro espetáculo foi “Esperando Godot”, de Samuel Beckett que estreou no Porão do Teatro das Bacabeiras. De lá pra cá, a Cia.Supernova Teatro Experimental não parou mais, tendo como principal espetáculo o Novo Amapá que homenageia as vítimas do maior naufrágio ocorrido na região norte.

A Cia tem como principal objetivo fortalecer os princípios de democratização da cultura, além de promover o intercâmbio entre a arte e a comunidade em geral, facilitando o acesso a mesma.

São 13 anos de história e muita luta para levar arte e cultura para todos e todas.

Formação da Cia.Supernova

Marina Beckman – Presidente da Companhia/ Diretora Cênica /Atriz/Iluminadora/Produtora

Géssica Palmerim – Atriz

José Feiches – Ator/cantor

Anderson Pantoja – Ator/músico/produtor

Jezi Viana – Atriz/produção

Franciane Viana – Atriz

Márcia Fonseca – Atriz/Cantora

Heluana Quintas – Atriz

Paulo Rocha – Diretor de arte/Produtor

Valdir Ribeiro – Ator

Hayam Chandra – Atriz

Sabrina Bentes – Atriz

Mônica Ribeiro – Marketing /Jornalista

Adryany Magalhães – Jornalista/ Assessoria de Comunicação

Adlan Bismark- Ator/Assistente de produção

Rúbia Carla- Produção

Pedro Sousa- Produção