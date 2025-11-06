Programa de Estudos de Fronteira prorroga inscrições para mestrado e doutorado

Edital completo com orientações detalhadas, anexos e retificações está disponível nos sites da Pós-Graduação da Unifap (https://www.unifap.br/pos-graduacao) e do PPGEF (www2.unifap.br/ppgef).

O Programa de Pós-graduação em Estudos de Fronteira (PPGEF) da Universidade Federal do Amapá (Unifap) prorrogou o prazo de inscrições para a seleção de novos alunos dos cursos de mestrado e doutorado profissional. Agora, os interessados têm até o dia 20 de novembro para realizar a inscrição, exclusivamente pela internet, por meio do formulário disponível: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9Hj3eBIVxiiJq0WeJgtVAf8RAooE5IycNRYOTrou2D3Shrw/viewform

Com área de concentração em Fronteira e Sociedade, o programa reúne duas linhas de pesquisa: Estado, Fronteira e Políticas Públicas; e Cultura, Sociedade e Fronteira. O objetivo é formar profissionais capazes de compreender e atuar diante das complexas dinâmicas que marcam as regiões de fronteira, especialmente na Amazônia e no Platô das Guianas, articulando aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais.

O edital prevê 27 vagas ao todo, sendo 12 para o mestrado e 7 para o doutorado em ampla concorrência. Outras seis vagas estão reservadas a políticas de cotas (pessoas negras, indígenas e com deficiência) e duas vagas supranuméricas destinam-se a candidatos de ações afirmativas que incluem indígenas, quilombolas, pessoas trans, do campo ou em situação de deslocamento forçado.

O processo seletivo será executado integralmente de forma remota e dividido em três etapas: análise de projeto de pesquisa, entrevista e avaliação curricular. Para aprovação, a candidata deverá obter nota mínima sete em cada fase. Os cursos têm duração de 24 meses para o mestrado e 48 meses para o doutorado. As candidatas aprovadas deverão comprovar proficiência em inglês ou francês até o exame de qualificação.

