Sarau Arte na Perifa leva literatura, poesia e cultura popular à Zona Norte, neste sábado (8)

Projeto itinerante busca democratizar o acesso à arte e valorizar autores locais em praças e espaços públicos

Com a proposta de aproximar a arte e a literatura das comunidades que têm pouco acesso a atividades culturais, o Sarau Arte na Perifa chega à Zona Norte, neste sábado (8), a partir das 17h, na Praça do bairro Jardim I (entrada do Curiaú). Com uma programação gratuita e diversa, o projeto busca levar cultura, poesia e contação de histórias para praças e logradouros públicos, incentivando o hábito da leitura e o prazer de ouvir e compartilhar histórias.

Para a idealizadora da iniciativa,, a escritora Lu de Oliveira, “O projeto nasce da percepção de que muitos moradores não conseguem frequentar eventos culturais em locais fixos, seja por falta de transporte, segurança, tempo ou recursos. Por isso, o projeto propõe levar a arte até o público”, destaca.

Durante o evento, o público poderá conferir apresentações literárias e musicais que abordam temas como amizade, cultura popular, crenças, valorização da infância e dos afetos familiares, meio ambiente, inclusão social e combate à violência contra a mulher.

Além das atrações artísticas, o Sarau contará com um microfone aberto, onde qualquer pessoa poderá declamar poesias, ler suas próprias histórias ou compartilhar ideias.

Também haverá venda de livros de autores amapaenses, incentivando a leitura e o fortalecimento da produção literária local.

Programação

Contação de Histórias com Lu de Oliveira e Lohana Maciel

Intervenção Poética com Mary Paes e Ladio Gomes

Voz e violão com Jota Mambembe

Microfone Aberto: traga sua poesia, sua história e participe!

Feira Literária: venda de livros de autores amapaenses

Sobre o Projeto

O Sarau Arte na Perifa é uma iniciativa cultural que visa estimular o gosto pela leitura, promover o acesso à arte e valorizar a cultura local, especialmente nas áreas da cidade com menor presença de equipamentos culturais. A ação é organizada por artistas e colaboradores da região, que acreditam na arte como ferramenta de transformação social.

Este projeto foi contemplado em Edital da Lei Paulo Gustavo, com patrocínio do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, com gestão da Fundação Municipal de Cultura de Macapá (FUMCULT) por intermédio de representação da Associação Ói Nóiz Aki.

Serviço

Sarau da Perifa

Data: 8 de novembro | Sábado

Hora: 17h

Local: Praça do Jardim 1 – Entrada do Curiaú

Texto: Mary Paes

Fotos: Arquivo Lu de Oliveira

Atendimento à imprensa: Mary Paes

