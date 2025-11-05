Prorrogadas inscrições para trabalhos no VI Congresso de Jornalismo da Unifap

Docentespesquisadores, graduados, estudantes de graduação e pós-graduação de diversas áreas podem inscrever resumos expandidos. Já o Festival Experimental aceita inscrições de produtos de acadêmicos de Jornalismo da Unifap.

Foram prorrogadas as inscrições de trabalhos e produtos para o VI Congresso de Jornalismo da Universidade Federal do Amapá (VI Conju). As duas modalidades com inscrições abertas são: resumos expandidos (para pesquisadores, graduados, discentes de graduação e pós-graduação) e produtos (apenas para estudantes de Jornalismo da Unifap).

A submissão dos resumos expandidos foi prolongada para até o próximo sábado, dia 9 de novembro. Os trabalhos precisam ter no mínimo três laudas e máximo seis, incluindo referências bibliográficas. Eles devem ser redigidos em Português, em editor de texto doc. Os resumos serão analisados pelos coordenadores dos Grupos de Trabalho (GTs), indicados pela Comissão Cientifica.

Confira todas as regras para submissão de resumos

Inscreva seu resumo expandido aqui

Os resumos deverão estar de acordo com os seguintes Grupos de Trabalhos: Comunicação e Linguagens; Comunicação e Memória; Culturas Amazônicas; Estudos da Comunicação; Práticas Jornalísticas; e Comunicação, Relações Étnico-raciais e Gênero.

VIII Festival Experimental

Já no Festival de Produção Experimental, o prazo foi prorrogado para quarta-feira, dia 5 de novembro. Nele, as premiações são dadas aos melhores trabalhos laboratoriais do curso de Jornalismo da Unifap. Contemplando categorias como cinema e audiovisual, produção transdisciplinar, rádio, tv, internet, servindo como etapa local de seleção de produtos para o Prêmio Expocom Norte.

Podem participar trabalhos desenvolvidos nas disciplinas, em projetos experimentais ou de extensão. Os produtos submetidos precisam ter sido produzidos nos semestres de 2024.2 e 2025.1, sempre sob orientação docente. Inscrições gratuitas.

Acesse o edital de seleção

Inscreva seu trabalho aqui

O VI Conju ocorrerá entre os dias 3 a 5 de dezembro, no campus universitário Marco Zero do Equador, em Macapá (AP), e reunirá acadêmicos para debater temas relevantes que envolvem a cultura amazônica, memória e práticas contemporâneas da comunicação, amadurecendo a reflexão jornalística.

Confira todas as informações sobre o congresso científico em https://www.even3.com.br/congresso-de-jornalismo-da-unifap-634185/

Serviço

VI Congresso de Jornalismo da Unifap

Inscrição gratuita de resumos expandidos: até 9 de novembro de 2025, no link https://www.even3.com.br/congresso-de-jornalismo-da-unifap-634185/.

Inscrição gratuita de produtos (somente para estudantes de Jornalismo): até 5 de novembro, no link https://forms.gle/pHH5KwSX9y72CkeN9.

Texto: Gabriel Bógea (Divulgação VI Conju), editado pela Profa. Jacqueline Araújo (Coordenação VI Conju)

Arte: Raila Souza (Divulgação VI Conju), com adaptações de Assesp/Unifap.

