Macapá recebe lançamento do filme Kasa Branca com debate sobre o audiovisual negro na Amazônia 

No próximo dia 22 de fevereiro (sábado), às 16h, Macapá será palco do lançamento do filme “Kasa Branca”, do cineasta carioca Luciano Vidigal, no MovieLand Cinemas, localizado no Villa Nova Shopping (Av. Presidente Getúlio Vargas, 341). O evento é gratuito e contará com a exibição do curta-metragem “Tu Oro”, seguida de um debate com os cineastas amapaenses Rayane Penha e Rodrigo Aquiles, ambos membros da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro (APAN).

“Kasa Branca”, destaca-se por diversas conquistas notáveis. O filme recebeu quatro prêmios no Festival do Rio 2024: Melhor Direção de Ficção, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Fotografia e Melhor Trilha Sonora. Luciano Vidigal tornou-se o primeiro diretor negro a vencer na categoria de Melhor Direção na competição principal de longas de ficção do festival. Além disso, o filme tem sido elogiado por sua contribuição para ampliar a representação das comunidades periféricas no cinema brasileiro, bem como por sua ousadia estética e sensibilidade na abordagem da relação entre Dé e sua avó Almerinda.

Sinopse de Kasa Branca:

O filme acompanha Dé, um adolescente negro da periferia do Rio de Janeiro que descobre que sua avó está em estágio terminal da doença de Alzheimer. Junto com seus dois melhores amigos, ele enfrenta os desafios do mundo e busca aproveitar os últimos dias ao lado de sua avó.

“Kasa Branca” conta com a participação da atriz nortista Ingrid Ranieri, que interpreta a personagem Marcela. Atualmente, Ingrid, que começou sua trajetória artística no Amapá, trilha uma carreira de sucesso no Rio de Janeiro e tem se destacado por sua versatilidade e talento em diversas produções audiovisuais. Em entrevista recente ela faz uma correlação do enredo do filme com a sua trajetória artística “Eu sou de Belém do Pará, fui criada no Amapá, fui criada em periferias do extremo norte do país, mas vim para o Rio de Janeiro para estudar artes cênicas (…) Então, contar uma história de uma periferia do Rio de Janeiro também é contar uma história de alguém que vem de longe para buscar oportunidades aqui e que acaba construindo a sua história em uma periferia.”

Após o lançamento, o filme ficará em cartaz no MovieLand Cinemas até o dia 26 de fevereiro, proporcionando mais oportunidades para o público conferir essa emocionante produção.

A iniciativa é uma realização da MovieLand Cinemas, com apoio da APAN. O projeto foi contemplado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Edital nº 14/2023 – SECULT – Latitude Zero, promovido pelo Governo Federal.

O tema do debate será “Audiovisual negro na Região Amazônica”, abordando a representatividade e os desafios de produções negras no contexto amazônico, com destaque para a importância de narrativas locais e periféricas no cinema nacional.

O evento tem como objetivo valorizar as obras do cinema negro brasileiro e incluir o Amapá na rota dos grandes lançamentos nacionais, promovendo um espaço de troca e visibilidade para produções locais e de diferentes regiões do país.

Serviço:

– Evento: Lançamento do longa-metragem “Kasa Branca” com debate e exibição do curta “Tu Oro”

– Entrada: Gratuita

– Data: 22 de fevereiro de 2025 (sábado)

– Horário: 16h

– Local: MovieLand Cinemas – Villa Nova Shopping

– Em cartaz: Até 26 de fevereiro de 2025

