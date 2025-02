Mulherio das Letras Amapá lança coletânea “Sou Matinta”, com textos de 72 autoras

Obra será lançada no próximo dia 6 de março, marcando o início do Mês da Mulher

O Amapá está prestes a ganhar sua mais nova obra literária, a coletânea intitulada “Sou Matinta”, um livro que reúne uma seleção de textos em prosa e poemas de 72 talentosas escritoras que fazem parte do Mulherio das Letras Amapá – Matinta Perera. A obra, que está em pré-venda no site da editora (ozezeu.com/editora), será lançada no próximo dia 06 de março, marcando o início do Mês da Mulher.

O lançamento acontecerá na Biblioteca do SESC Centro, em Macapá, às 19h, com o apoio cultural do SESC Amapá e da Secretaria de Estado da Cultura (Secult). Esta coletânea é um marco na história do coletivo, refletindo a diversidade de vozes femininas que compõem o cenário literário do Amapá.

“Coletâneas como esta desempenham uma importante função ao abrir espaço para que elas, assim como novas autoras, se expressem e conquistem visibilidade”, afirmou Lulih Rojanski, escritora, organizadora da coletânea e editora da Zezeu.

Integrante de uma rede mais ampla que conecta escritoras no Brasil e no mundo, o Mulherio das Letras Amapá tem desempenhado um papel crucial na valorização da voz feminina, promovendo debates sobre questões de gênero e literatura. Este coletivo celebra a escrita como um ato de resistência, apoio mútuo e transformação social.

“Sou Matinta” oferece aos leitores a oportunidade de conhecer as narrativas únicas de autoras amapaenses em prosa e a sensibilidade dos poemas das escritoras que se expressam em versos. Cada autora é uma protagonista da literatura contemporânea produzida no Amapá.

Além das talentosas escritoras locais, a coletânea conta com a participação especial da poeta amazonense Marta Cortezão, uma das madrinhas do movimento Mulherio das Letras Amapá.

Mulheres do norte do Brasil, especialmente as mulheres da Amazônia, enfrentam desafios em encontrar oportunidades e canais para divulgar suas criações. Esta coletânea visa amplificar a voz ribeirinha, a voz da floresta, a voz dos rios e das Matintas que habitam o território e o imaginário amazônico, para que sejam ouvidas em todos os cantos do Brasil.

Serviço:

Lançamento coletânea “Sou Matinta”

Data: 6 de março | quinta-feira

Hora: 19h

Local: Biblioteca do Sesc Centro – R. Tiradentes, 920-1004 – Central, Macapá/AP

Fotos: Arquivo Mulherio das Letras Amapá

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

Editora O Zezeu: (96) 98132-2705

