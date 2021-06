Campanha de vacinação antirrábica de Macapá segue em três pontos itinerantes

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por meio do Departamento de Vigilância Ambiental, realiza no período de 14 a 18 de junho a Campanha de Vacinação Antirrábica em Macapá. Além dos pontos fixos, a ação acontece nos bairros Murici, Vale Verde e Distrito da Fazendinha, de 8h às 12h.

Cães e gatos acima de três meses de idade podem ser vacinados contra raiva durante a ação. O tutor deve levar o animal aos pontos de vacina e apresentar a carteira de vacinação.

O Departamento de Vigilância Ambiental orienta que os animais de grande porte devem estar com guia e focinheira na hora da vacina, para evitar possíveis acidentes.

A imunização necessita ser realizada uma vez por ano, de acordo com a data indicada na carteira de vacinação, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde.

“É importantíssimo que os responsáveis pelos animais levem seus bichos para tomar a vacina. Essa é a única forma de prevenção segura contra a raiva, e deve ser ministrada anualmente em cães e gatos. A raiva é uma doença incurável e pode ser transmitida para os seres humanos, sendo fatal para ambos”, explica Bruno Barros, diretor do Departamento de Vigilância Ambiental.

Pontos

Além dos pontos itinerantes, a Prefeitura de Macapá disponibiliza dois pontos fixos de vacinação, no Canil Municipal e no Departamento de Vigilância Ambiental, no horário de 9h às 14h, de segunda a sexta. A campanha avança para outros bairros nas próximas semanas.

Pontos de vacinação itinerante

Atendimento no horário de 9h às 14h, de segunda a sexta-feira

· Bairro Vale Verde

Escola Estadual Jacinta Maria Rodrigues de Carvalho Gonçalves.

(Rua da Marinha S/N)

· Fazendinha

Avenida Maria de Oliveira Santana n 176

(Residência do senhor Aguinor Chaves da Silva)

Contato: 98146 – 5785

· Bairro Murici

Praça do bairro

(Presidente de bairro: Ailton Dias Belo Costa)

Contato: 99198 – 7008

Secretaria Municipal de Saúde

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...