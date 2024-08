Unifap seleciona professores substitutos

Inscrições para o processo seletivo inicia dia 2 de setembro. Ao todo, são 33 vagas, distribuídas em diversos cursos de graduação.

Inicia na próxima segunda-feira, 2 de setembro, as inscrições para o processo seletivo de professor substituto da Universidade Federal do Amapá (Unifap). Ao todo, são 33 vagas, distribuídas em diversos cursos de graduação dos campi Marco Zero do Equador (Macapá-AP), Santana e Mazagão. A inscrição encerra dia 16 de setembro, no site https://depsec.unifap.br/concursos/. O valor da taxa de inscrição é de R$130.

CONFIRA O EDITAL DE SELEÇÃO

O regime de trabalho é de 40h semanais, com salário variando de R$ 3.924,53 a R$ 6.356,02, de acordo com a titulação do(a) candidato(a). Para concorrer a uma das vagas, é necessário que o(a) candidato(a) se enquadre no perfil descrito em cada uma das vagas ofertadas, disponível no Anexo I do edital de seleção. Das vagas ofertadas, duas serão destinadas e pessoas com deficiência (PcD) e sete para candidatos negros.

Há vagas para as seguintes graduações: Ciências Biológicas; Enfermagem; Fisioterapia; Medicina; Jornalismo; Letras Libras/Português; Artes Visuais; Letras Português/Francês; Letras Português/Inglês; Teatro; Relações Internacionais; História; Ciências Sociais; Educação Física; Educação do Campo; e Pedagogia.

A seleção constará da Prova Didática (eliminatória e classificatória) e Prova de Títulos (eliminatória e classificatória). Os temas para a prova didática e os documentos para a prova de títulos estão descritos no edital de seleção.

O cronograma de aplicação das provas didáticas e da entrega títulos, previsto para ocorrer nos dias 28 e 29 de setembro de 2024, será publicado no site https://depsec.unifap.br/concursos/. O resultado final do certame está previsto para o dia 8 de outubro de 2024.

Serviço

Processo Seletivo para Professor Substituto

Inscrições de 2 a 16 de setembro de 2024, exclusivamente no site https://depsec.unifap.br/concursos/. 33 vagas. Taxa de inscrição no valor de R$ 130. A íntegra do edital de seleção está disponível no link blob:https://depsec.unifap.br/27fb83a7-a435-4ab5-b7e0-f86136b19dd7.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...