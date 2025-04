Unifap sedia etapa regional da Olimpíada Nacional de Filosofia

Alunos devem ser inscritos pelos seus professores ou diretores das escolas até 22 de abril.

A Universidade Federal do Amapá (Unifap) sediará a II Olimpíada Nacional de Filosofia na sua etapa regional. A prova acontece em todos os estados do Brasil e permite a participação de estudantes do Ensino Médio de escolas públicas e particulares. A solicitação de reserva de vagas para os jovens fica a cargo da escola interessada. Os alunos selecionados na etapa regional disputam a etapa nacional e viajam para a cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, onde acontece a seletiva final. O concurso de ensaios filosóficos seleciona alunos para a Olimpíada Internacional de Filosofia que acontecerá em Varsóvia na Polônia.

Segundo o coordenador de aplicação da prova na Unifap, Prof. Everton Maciel, “cada estudante que participar da Etapa Regional ou da Etapa Final da Onfil terá de escrever, em no máximo quatro horas, um ensaio em língua portuguesa sobre um entre quatro tópicos que serão apresentados no dia da prova na forma de trechos de textos filosóficos”. Os alunos devem ser inscritos pelos seus professores ou diretores das escolas, até 22 de abril através do site da II Onfil – 2025 (https://onfilbr.org/ii-onfil-2025/).

Neste ano, 10 vagas foram disponibilizadas para o Estado do Amapá. “É uma oportunidade para os alunos do Ensino Médio colocarem em prática seu treinamento para provas de redação como o Enem e vestibulares”, explica o prof. Maciel. Cada escola pode inscrever, no máximo, dois estudantes e a Onfil também disponibiliza material para a aplicação de uma simulação da prova dentro da própria escola. A etapa escolar não é obrigatória, mas é estimulada para que os estudantes tenham contato com o formato dos ensaios filosóficos demandados pelo concurso.

Na edição da Onfil do ano passado, o Amapá foi representado na etapa nacional pela estudante Liara Gomes da Escola Estadual Professora Jacinta Maria Rodrigues, do bairro da Fazendinha. Neste ano, a prova acontece em 6 de junho, no laboratório de informática do curso de Eng. Elétrica.

*Texto: Prof. Everton Maciel (Licenciatura em Filosofia Unifap)

* Foto: Prof. Rodrigo Cid [no centro] e alunos concorrentes na Onfil 2024.

