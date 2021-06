Programação do Dia do Marabaixo e da Capoeira começa nesta quarta-feira (16)

nicia nesta quarta-feira (16), a programação especial preparada para o Dia Estadual e Municipal do Marabaixo e Dia Estadual da Capoeira. A agenda é realizada pelo Instituto Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Improir), em parceria com a Secretaria Extraordinária de Políticas para Afrodescendentes (Seafro). A ação se estende até dia 30 de junho e tem como objetivo a valorização da cultura afroamapaense.

De acordo com a diretora-presidente do Improir, Maria Carolina Monteiro, a programação destaca a relevância das manifestações culturais no Amapá. “A data de 16 de junho representa o Dia do Marabaixo. Já no dia 30 de junho, se celebra o Dia do Capoeirista. As datas remetem às nossas raízes ancestrais, dotadas de representatividades e marcadas pelo simbolismo da cultura afroamapaense’’, ressalta.

‘’A Prefeitura de Macapá, através do Improir, reconhece o Marabaixo e Capoeira como segmentos importantes para a política de igualdade racial, dotados de uma representatividade imensurável. Desta forma, ações que enaltecem essas datas comemorativas são necessárias, pois promovem a valorização da cultura afroamapaense’’, complementa a presidente.

Programação semipresencial

A programação acontecerá de forma semipresencial, respeitando as normas sanitárias de combate à Covid-19. As atividades contam com o apoio das associações culturais que organizam o Ciclo do Marabaixo e as secretarias de Juventude (Sejuv) e Cultura (Secult).

De forma presencial ocorrerá uma Feira Empreendedora com trabalhadores dos segmentos do Marabaixo e Capoeira, e também uma exposição do Museu do Negro Gertrudes Saturnino, promovida pelo Instituto Municipal de Igualdade Racial. Ambas as atividades serão realizadas em um espaço amplo no Amapá Garden Shopping.

De maneira virtual acontecerão rodas de conversas e apresentações culturais, além de uma exibição com o tema ‘História dos Grupos Tradicionais e Festividades das Comunidades Negras’, desenvolvida pelos monitores do Programa Amapá Jovem. As lives serão transmitidas nas páginas oficiais da Prefeitura de Macapá e do Governo do Amapá.

A finalidade da programação é trabalhar a promoção, a difusão e o conhecimento da identidade das manifestações culturais, além de movimentar a economia criativa e garantir a formação sociocultural da sociedade, por meio de palestras, oficinas e apresentações culturais virtuais.

Confira abaixo a programação semipresencial:

· Presencial

16 a 30 de junho – Exposição do Museu do Negro Gertrudes Saturnino e Feira Empreendedora com trabalhadores dos segmentos do Marabaixo e Capoeira

Local: Amapá Garden Shopping (Rodovia Juscelino Kubitschek – Universidade)

Horário: 14h às 21h

· Virtual

16 de junho – Live Dia Estadual e Municipal do Marabaixo

16h – Roda de conversa ‘’Políticas culturais: A importância do Dia Estadual e Municipal do Marabaixo’’

18h – Celebração afro

19h – Apresentações culturais / Rodas de Marabaixo com os grupos: Marabaixo do Pavão, Raimundo Ladislau, Berço do Marabaixo, Raízes da Favela, União Folclórica de Campina Grande, Marabaixo do Laguinho, Marabaixo Tia Sinhá e União dos Devotos de Nossa Senhora da Conceição.

23 de junho – Live Monitoria de Marabaixo e Capoeira

16h – Programa Amapá Jovem e os resultados da monitoria de capoeira e marabaixo

18h – Oficina de marabaixo e capoeira

19h – Cortejo cultural – Monitores de marabaixo e capoeira

30 de junho – Live Dia Estadual da Capoeira

16h – Dia Estadual da Capoeira e os impactos dos projetos sociais na comunidade amapaense

18h – Apresentações culturais com os grupos de capoeira

19h30 – Intervenção cultural (Flesh Move)

Aline Paiva

Instituto Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial

