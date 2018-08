Carreta da Mulher atende mais de três mil mulheres no Perpétuo Socorro

A Carreta Saúde da Mulher passará a fazer seus atendimentos em novo endereço a partir de segunda-feira, 27. A unidade móvel está com os serviços suspensos para manutenção e passará a funcionar na Praça Barão do Rio Branco, zona Central de Macapá. Desde abril, o veículo estava no bairro Perpétuo Socorro, onde foram feitos 3.198 atendimentos.

Em um ano de funcionamento, a carreta já passou pelos bairros Infraero, Jardim Felicidade, Pedrinhas e Perpétuo Socorro, somando quase 20 mil procedimentos realizados. Os serviços mais procurados são as consultas ginecológicas e as ultrassonografias. No Perpétuo Socorro, foram 1.292 consultas e 1.017 ultrassonografias da mama e transvaginal. “As consultas e ultrassonografias são os serviços mais procurados, mas também temos o PCCU, que é um importante exame para a prevenção do câncer do colo do útero”, comenta a coordenadora dos serviços disponibilizados na carreta, Ana Kelly Bitencourt.

O veículo é mais um dispositivo para a prevenção da saúde da mulher e atende, de forma itinerante, bairros e distritos de Macapá, disponibilizando consultas ginecológicas, exames de PCCU, ultrassonografias das mamas e transvaginal, além dos encaminhamentos para mamografia. No caso de ultrassonografia, é necessário apresentar requisição médica, que pode ser solicitada nas Unidades Básicas de Saúde.

A Carreta da Mulher funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Jamile Moreira