Comunidade de São Tomé ganha nova unidade básica de saúde

O prefeito de Macapá, Clécio Luís, entregou no domingo, 22, a Unidade Básica de Saúde São Tomé, localizada no distrito do Pacuí, zona rural do município. Esta é a terceira UBS entregue este ano na região e irá melhorar o atendimento aos moradores da comunidade, que antes tinha que se deslocar para os locais próximos em busca de atendimento. A reforma foi feita com recurso de emenda parlamentar do senador Davi Alcolumbre, no valor de R$ 125.000,00, e contou também com recurso federais de autoria do senador Randolfe Rodrigues para equipar a unidade.

“Este é um momento ímpar para a saúde de Macapá, um exemplo que queremos levar a todos os municípios, mostrando que a gente consegue fazer saúde pública de qualidade, executando de maneira correta os recursos públicos que nos são destinados, e essa UBS é prova disto. Temos feito um esforço muito grande, sem apoio nenhum do Governo do Estado, mas, com esforço da bancada federal, por meio dos dois senadores, juntamente com o prefeito, que tem se empenhado para conseguir esses recursos, tem nos possibilitado avançar na Saúde”, ressaltou o secretário Eldren Lage.

A unidade de saúde São Tomé, desde 1997, não havia passado por qualquer tipo de reforma, sendo totalmente recuperada, climatizada e equipada pela prefeitura. “Trabalhando há 36 anos como enfermeira na comunidade São Tomé, essa é a primeira vez que vejo um governante olhar pela nossa população e trazer melhorias para a nossa comunidade. Estamos felizes com tudo isso”, agradeceu a técnica de enfermagem Maria das Graças Ferreira. A nova UBS conta hoje com consultórios, farmácia, recepção e banheiro.

O prefeito Clécio falou dos avanços conquistados na Saúde nos últimos anos e, principalmente, para os moradores do Pacuí. “Sei que já avançamos muito e ainda temos muita coisa para fazer. Aqui, na comunidade São Tomé, por exemplo, já melhoramos bastante, reerguemos a escola, estamos entregando hoje uma unidade básica reformada e totalmente equipada, melhoramos a iluminação pública e entraremos com a nossa patrulha, melhorando os nossos ramais de acesso”, destacou o prefeito.

Hoje, a comunidade conta com uma Equipe de Saúde da Família, que chega a fazer por mês o atendimento de 99 famílias, aproximadamente 400 pessoas beneficiadas com os serviços.

