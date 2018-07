FGV: Brasil só sain da depressão após 2020

Estudo inédito da economista Silvia Matos, da Fundação Getulio Vargas (FGV), aponta que levaremos 16 trimestres – quatro anos – para voltar ao mesmo nível de Produto Interno Bruto (PIB) de 2014. Será o maior período de recuperação de todas as recessões já vividas pelo país, desde os anos 1980. Somando os cinco trimestres desde a recuperação inócua, no início de 2017, o Brasil ainda está 5,5% abaixo do PIB de 2014, sendo que, segundo a pesquisadora, serão necessários mais 11 trimestres para voltarmos ao ponto inicial da crise. Ou seja: a lambança golpista capitaneada pela dupla Temer-Meirelles só começará a ser superada em 2020.

‘Mesmo em recessões longas, como a de 1989, o ritmo de crescimento depois foi mais forte. Levar mais três anos para voltar a 2014 será inédito na História brasileira. A previsão é com base no crescimento médio desde o fim da recessão, em torno de 0,5% por trimestre’, comenta Matos, em reportagem de Cássia Almeida, no jornal O Globo.

“A economista alerta que tantos anos de recessão e baixo crescimento vão tornando o país menos capaz de produzir expansão econômica, com a mão de obra mais despreparada pelo tempo fora do mercado, e sem investimento, o que também diminuiu nossa capacidade de produção. Pelas contas da economista, o PIB potencial, o teto da nossa expansão sem gerar inflação, é de 1,5%. Já foi de 4%. Silvio Campos Neto, da Tendências, chegou a resultado semelhante. Calcula que voltaremos ao nível de 2014 no terceiro trimestre de 2020, um trimestre antes do que prevê Silvia. Ele espera uma expansão média de 0,6%. São 26 trimestres entre recessão e recuperação:

