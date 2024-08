Uso de tecnologia em estética deve impulsionar o setor

Pacientes buscam procedimentos menos invasivos, como a toxina botulínica e o ácido hialurônico.

O mercado global de medicina estética foi avaliado em US$ 82,46 bilhões no ano passado, e a projeção é que a taxa de crescimento anual composta (CAGR) seja de 8,3%, entre 2024 e 2030. Os dados são da Grand View Research, empresa de pesquisas de negócios, que atribui o crescimento do setor aos avanços na tecnologia, especialmente em procedimentos não invasivos.

As pessoas têm buscado soluções de beleza mais seguras para os cuidados com a pele, o rosto e o corpo. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), houve aumento de 390% na procura de procedimentos estéticos no primeiro trimestre de 2022, em comparação ao mesmo período no ano anterior.

Os tratamentos estéticos não invasivos não requerem cortes ou anestesia geral e oferecem vantagens aos pacientes, como o menor tempo de recuperação e a acessibilidade, visto que costumam ser mais baratos do que as cirurgias. Há uma variedade de métodos disponíveis para diferentes necessidades.

De acordo com a pesquisa da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), os procedimentos não cirúrgicos mais populares, no último ano, foram a toxina botulínica, o ácido hialurônico, a depilação, o endurecimento da pele não cirúrgico e a redução de gordura não cirúrgica.

Um exemplo é a criolipólise, tecnologia de resfriamento controlado que ataca somente as células de gordura no local da aplicação. O procedimento reduz camadas de gordura em áreas difíceis, como abdome e região da coxa. A SBD destaca que a média estimada de redução de gordura após um único procedimento é de 25%.

Lasers revolucionam os tratamentos dermatológicos

O uso de laser e ultrassom também está entre os procedimentos não invasivos utilizados para a melhora da textura da pele, redução de rugas e promoção do rejuvenescimento facial, como informa o Instituto de Ensino em Saúde e Especialização (IESE).

As técnicas podem ser indicadas em tratamentos dermatológicos para a remoção de pigmentos de tatuagem, melanoses solares e olheiras, a redução de estrias e o combate à celulite e flacidez corporal.

O Spectra, por exemplo, utiliza uma tecnologia que gera emissão de feixes de laser ultra rápidos e de alta intensidade, permitindo o ataque aos pigmentos em excesso da pele, sem gerar calor. Entre os benefícios estão as contribuições para o tratamento da acne ativa e do melasma.

O laser também é utilizado em métodos de depilação. Embora os pelos escuros e grossos sejam os que melhor respondem ao tratamento, a variedade de tecnologias disponíveis permite o tratamento de todos os tipos de pelo, exceto o branco, e em todos os tipos de pele, conforme a SBD.

Massagens se beneficiam da tecnologia

Os avanços tecnológicos também possibilitaram o desenvolvimento de aparelhos específicos para a realização da drenagem mecânica linfática que, assim como a manual, promove o relaxamento muscular, trata a celulite e a gordura localizada, combate a retenção de líquidos e ajuda a remodelar e definir a silhueta.

Segundo a SBD, a diferença entre os dois tipos de drenagem é que a mecânica potencializa os resultados por conta de equipamentos que fazem rolamento, pressão e sucção, permitindo uma atuação mais profunda.

Na drenagem manual, a percepção tátil utilizada pelo profissional capacitado é, dificilmente, reproduzida pelos aparelhos eletrônicos. A técnica usa movimentos lentos e superficiais com o objetivo de estimular o sistema linfático. Por isso, pode ser indicada para diferentes tipos de tratamento.

O uso da tecnologia não se restringe às técnicas e pode trazer benefícios para profissionais e clientes. Há aplicativos que ensinam como fazer massagem e plataformas que conectam massagistas independentes àqueles que buscam serviços personalizados. Ao digitar nos buscadores “onde fazer massagem relaxante em São Paulo”, por exemplo, é possível encontrar locais e profissionais nas proximidades.

As ferramentas de realidade virtual também já são aplicadas em clínicas de massagem. Em 2019, o centro de relaxamento Esqapes Immersive Relaxation foi inaugurado em Los Angeles, onde o cliente utiliza um headset VR que o transporta para a paisagem selecionada.

Durante a sessão, são disponibilizados fones de ouvido e liberados odores para ajudar na ambientação. A inovação estimula vários sentidos e simula uma experiência diferenciada, como uma massagem em um ambiente paradisíaco e tranquilo, com cheiro de vegetação.

Em diversos shoppings e academias também são encontradas cadeiras de massagens para aliviar as tensões do dia a dia. Profissionais que desejam se atualizar sobre as novas tecnologias do mercado podem realizar um curso de massagem em São Paulo ou em outras regiões.

