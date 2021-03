Saúde autoriza abertura de 631 leitos de UTI no DF e em 11 estados

Medida atende solicitações de gestores estaduais e municipais do setor



O Ministério da Saúde autorizou nesta quarta-feira (24) a abertura de 631 leitos de UTI Covid adultos e 54 pediátricos e para isso destinou R$ 32,88 milhões.

Segundo portaria publicada no Diário Oficial da União, o valor será repassado mensalmente a 12 unidades da federação e municípios beneficiados. As despesas autorizadas valem para o primeiro trimestre deste ano.

De acordo com o ministério, a portaria considera solicitações dos gestores estaduais e municipais de Saúde, encaminhadas por meio do Sistema de Apoio a Implementação de Políticas de Saúde, analisadas e aprovadas tecnicamente pela Coordenação-Geral de Atenção Hospitalar e Domiciliar.

“Fica estabelecido recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Grupo Coronavírus (covid-19), a ser disponibilizado aos estados e municípios”, diz a portaria. A verba será repassada aos estados e municípios em parcelas mensais.

Pela portaria, o Paraná será o estado com mais leitos de unidade de terapia intensiva abertos: 186 para adultos. Em seguida, aparecem os estados de Santa Catarina, com 172 leitos adultos, e de Mato Grosso, com 105 leitos adultos e 10 pediátricos. O Distrito Federal terá 50 leitos adultos e São Paulo, 50 para adultos e nove pediátricos.

EBC

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...