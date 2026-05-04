Santander lança programa de capacitação para PcDs para atuar em assessoria de investimentos no Amapá

A Iniciativa “Habilidades Não Tem Limites” prepara profissionais para atuar no modelo do Santander AAA, assessoria de investimentos do Banco Santander

O Santander lançou o programa de formação “Habilidades Não Tem Limites”, uma iniciativa exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcDs) que tem como objetivo ampliar o acesso à carreira em assessoria de investimentos no Brasil. O programa é uma porta de entrada para o Santander AAA, a assessoria de investimentos do banco voltada ao atendimento personalizado de clientes, que oferece soluções financeiras alinhadas aos objetivos e perfis de cada investidor. O prazo de inscrição vai até o dia 30 no link https://santander.wd3.myworkdayjobs.com/SantanderCareers/job/Evergreen/Programa-de-Formao-AAA—Carreira-em-Assessoria-de-Investimentos-Exclusivo-para-Pessoas-com-Deficincia–PcD-_Req1553274.



Voltado para profissionais que desejam ingressar no mercado financeiro, a ação oferece uma jornada estruturada de desenvolvimento técnico, comercial e prático, preparando os participantes para atuar como Assessores de Investimentos dentro do modelo AAA. “Acreditamos que talento não tem limites. O Banco quer abrir caminhos reais para que mais pessoas possam construir uma carreira sólida no mercado financeiro, com apoio, estrutura e oportunidades concretas de crescimento”, afirma Germanuela de Abreu.



Nos primeiros três meses de curso os participantes passarão por uma rotina intensiva com cerca de 6 horas de estudo e 2 horas de prática diária, em modelo presencial e com acompanhamento estruturado com uma trilha de aprendizado que combina teoria e prática. A formação inclui preparação completa para certificações da ANBIMA (CPA e CPA 20) – licenciatura fundamental para atuação no setor.



Entre os diferenciais do programa estão a formação técnica após certificação, atuação prática no modelo “on the job” (aprendizado prático no próprio ambiente de trabalho), mentoria com profissionais experientes, desenvolvimento de habilidades comerciais e interação direta com lideranças do Santander AAA.



Após a conclusão, os participantes poderão seguir carreira dentro da assessoria, com crescimento baseado em performance, expansão de carteira de clientes e aumento de receita. O modelo permite que o profissional atue de forma consultiva, oferecendo soluções de investimento alinhadas aos objetivos de vida de cada cliente.



O programa busca candidatos com ensino superior completo ou em andamento, experiência na área comercial, perfil consultivo, boa capacidade de relacionamento e interesse genuíno pelo mercado financeiro. A certificação do CPA-20 não é exigida no momento da inscrição.

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