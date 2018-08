Tecnologia em Secretariado oferta curso de organização de arquivos documentais para servidores públicos

Servidores públicos municipais, estaduais e federais do estado interessados em organização de arquivos documentais podem participar de uma capacitação sobre o assunto promovida pelo projeto de extensão “Mantendo a Memória Viva”, do curso de Tecnologia em Secretariado da Universidade Federal do Amapá (Unifap). As inscrições são gratuitas e podem ser efetuadas até o dia 30 de agosto, por meio do telefone 3312-1786 ou com a coordenadora do projeto, professora Inajara Amanda (99118-6341).

Ao todo, serão ofertadas 40 vagas. O curso será realizado no Bloco H do campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP), no período de 17 a 21 de setembro de 2018, no horário das 8h às 12h, e de 24 a 28 de setembro, das 14h às 18h. A carga horária da capacitação será de 20h e os participantes receberão certificado.

O projeto de extensão “Mantendo a memória viva” tem como objetivo capacitar acadêmicos e comunidade em geral a organizar arquivos documentais (ou seja, arquivar a massa documental corretamente e dentro da norma padrão). O projeto já iniciou a primeira fase e agora irá para a segunda etapa, que inclui a capacitação de servidores públicos federais, estaduais e municipais.

Serviço

Curso de organização de arquivos documentais

