Supervisor do SENAI Amapá vai palestrar em feira nacional de talentos

O supervisor de Tecnologia e Inovação do SENAI Amapá, Pedro Fauro, será um dos palestrantes da 3ª edição da Feira de Talentos Contrate.me. O evento será realizado de maneira remota, no período de 3 a 5 de maio, e vai reunir grandes empresas e profissionais, além de oportunidades incríveis de carreira.

Na programação, que conta com mais 17 palestras realizadas ao vivo, o profissional vai tratar sobre Fomento de processos inovadores e evolução das relações de trabalho, na exposição que vai ser transmitida dia 5 de maio, às 14h30. Clique no link para acessar.

“Na palestra, vou abordar a relação entre o processo evolutivo das tecnologias de informação e da Indústria 4.0 e como isso afeta as relações de trabalho no que diz respeito à flexibilização, otimização e redução de custos. Além de tratar das capacitações exigidas pelo mercado para atender as constantes mudanças, motivadas também pela dinâmica da economia global”, detalhou Pedro Fauro.

Ao longo do encontro, o participante também poderá visitar estandes virtuais e interagir com profissionais e recrutadores por meio de chats. Aproximadamente 30 organizações de diferentes setores e de todas as regiões do país já confirmaram presença nos ambientes.

Sobre a feira

Mais que uma feira de talentos, o Contrate.me é um ponto de encontro com empresas de todo o país. Com a ajuda da inteligência artificial, a plataforma promove o encontro ideal entre o participante e as oportunidades compatíveis com seu perfil. A solução realiza uma análise das competências técnicas e socioemocionais e cruza esses dados com as necessidades de grandes empresas.

O evento é para qualquer pessoa que esteja em busca de investir na carreira e conquistar uma nova posição no mercado de trabalho. Cadastre-se paraparticipar.

