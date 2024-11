Rodada de Negócios da Energia Solar em Santana movimenta setor e incentiva sustentabilidade

O evento apresentou o setor como uma alternativa sustentável e mais econômica para os empresários do estado

Fernanda Oliveira

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) realizou a Rodada de Negócios da Energia Solar. O objetivo é movimentar e desenvolver o setor; a rodada de negócios promoveu a integração entre as empresas e os empreendedores interessados. O evento ocorreu no Escritório Regional do Sebrae em Santana, na última sexta-feira (22), às 8h.

Segundo o gestor regional do Projeto Atendimento Territorial Santana e Mazagão, Iranei Oliveira, participaram da rodada quatro (4) empresas âncoras e foram convidados 30 empresários flutuantes para conhecerem as ofertas e serviços oferecidos.

“Essas empresas colocaram condições especiais para os visitantes, para o empresário que veio para poder fazer negócios. Nós do Sebrae ficamos muito felizes com esse movimento. Alguns empresários já saíram com negócios, outros saíram com orçamentos, enfim, foi muito positiva essa rodada de negócios aqui no município de Santana”, disse o gestor Iranei Oliveira.

O sócio proprietário da Eco Energia Solar, Gabriel Dunningham, informa que essa foi a segunda Rodada de Negócios da Energia que participou, a primeira foi no município de Laranjal do Jari/AP, e que a empresa obtém resultados até hoje.

“A feira no Vale do Jari foi muito produtiva, a qual colhemos frutos até hoje. Acredito que essa rodada de negócios aqui no Sebrae em Santana, também foi muito importante para colhermos frutos no futuro. Já fechamos dois negócios na feira, já deixamos bem avançado e eu acredito que no futuro isso vai valer muito a pena para colhermos os frutos dessa rodada”, afirma o Gabriel Dunningham.

Para Isaías Maciel, que é empreendedor do setor financeiro, é importante explorar as fontes de energia sustentável e com um custo mais baixo.

“Para mim, é muito importante buscar essa sustentabilidade para o estado do Amapá. Participo da área de negócios, do setor financeiro, e o meu objetivo foi vir procurar uma forma de gerar mais energia elétrica, só que com sustentabilidade e pagando pouco. Tive um atendimento muito bem-feito pela Dreams Solar, uma das empresas participantes do evento. Eu saí satisfeito para futuros negócios. A gente vai agendar uma visita técnica e, a partir daí, seguir com as negociações”, comentou Isaías Maciel.

Ação

A Rodada de Negócios da Energia Solar teve o objetivo de movimentar o setor de energia solar, criar conexão entre empresas, investidores, consumidores finais, e incentivar o desenvolvimento sustentável no Amapá.

Empresas

Participaram do evento como empresas âncoras a Eco Energia Solar, Quintela Solar, Dreams Solar e Garra Solar.

Coordenação

A Rodada de Negócios foi coordenada pela gerente da Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do Sebrae no Amapá (UPPDT), Célia Cardoso, pelo gestor estadual do Projeto Atendimento Territorial Santana e Mazagão, Iranei Oliveira, e equipe.

