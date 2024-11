Licenciatura em Letras Libras/Português alcança nota máxima em avaliação do MEC

Graduação completa 10 anos este ano. Conceito 5 é fruto do trabalho coletivo e colaborativo de docentes, alunos e técnicos, segundo a coordenadora do curso.

A Licenciatura em Letras Libras/Português, da Universidade Federal do Amapá (Unifap), conquistou conceito máximo da Comissão de Avaliação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação (MEC). A avaliação de curso ocorreu entre os dias 11 a 13 de novembro de 2024 e faz parte do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), que busca garantir a qualidade da educação superior ofertada no país.

A coordenadora da licenciatura, Profa. Dra. Sâmela Ramos, atribui a nota 5 ao trabalho da comunidade acadêmica do curso realizado ao longo dos dez anos da graduação, completados em 2024.

“[A nota] se deve a um longo trabalho coletivo e colaborativo no qual estão engajados docentes, técnicos administrativos e tradutores-intérpretes e discentes. Essa nota reflete as ações que nosso curso tem realizado no que tange à educação inclusiva em nossa Universidade. Isso é muito importante, pois nosso principal objetivo é a formação, com qualidade, de profissionais que atuarão na educação de surdos”, destaca Ramos.

A avaliação do MEC focou em três dimensões da graduação: organização didático-pedagógica, corpo docente e tutorial e infraestrutura. “Para cada uma dessas dimensões, apresentamos um conjunto de documentação que envolve, por exemplo, apoio ao discente, qualificação e produção científica dos docentes, existência de programas e projetos de extensão, projetos de pesquisa, regimentos próprios do curso e infraestrutura do curso”, descreve a coordenadora.

Sobre a licenciatura

O Curso de Licenciatura em Letras Libras Português foi implementado no ano de 2014 e passou a ser executado em 2015 com o ingresso da primeira turma. Tem a duração de quatro anos e oferta 30 vagas anuais.

Desde sua proposta inicial, se caracteriza como um curso regular da Unifap e tem por objetivo formar profissionais que atuem, nos diversos níveis de ensino, com a Libras e com o Português como segunda língua para surdos (PSLS), tendo como horizonte principal a inclusão da pessoa surda na sociedade amapaense.

A graduação destina-se, fundamentalmente, ao oferecimento de uma alternativa de formação aqueles que desejam atuar na área da Libras e da Língua Portuguesa para surdos. Para isso, considera-se a proposição de um currículo flexível, integrado e autônomo, contextualizado à realidade do estado do Amapá no que tange à sua comunidade surda, a partir da intensificação do diálogo com essa comunidade e de novas práticas profissionais que se relacionam à área da educação de surdos.

Saiba mais sobre o curso no site https://www2.unifap.br/letraslibras/.

* Com informações do site do curso e da Profa. Dra. Sâmela Ramos

LEGENDA DAS FOTOS:

Conceito 5 Libras_ORIGINAL (1) – Coordenadora do curso, Profa. Dra. Sâmela Ramos (Crédito: Arquivo pessoal / Sâmela Ramos)

Conceito 5 Libras_ORIGINAL (2) – Montagem com fotos de egressos da licenciatura recentemente aprovados em concurso da Secretaria de Estado de Educação (Seed) (Crédito: Profa. Dra. Sâmela Ramos)

Conceito 5 Libras_ORIGINAL (4) – Apresentação do Coral em Libras, do projeto de extensão Unifap em Cena (Crédito: Divulgação / Unifap em Cena)

Conceito 5 Libras_ORIGINAL (5) – Acadêmicos da primeira turma (2015) na Exposição “História da Educação de Surdos” (Foto: Prof. Ms. Gabriel Lélis).

Conceito 5 Libras_ORIGINAL (6) – Evento acadêmico (Crédito: Arquivo pessoal / Profa. Dra. Sâmela Ramos)

Conceito 5 Libras_ORIGINAL (7) – Evento “Setembro da Visibilidade do Surdo” (2018) (Crédito: Arquivo pessoal / Profa. Dra. Sâmela Ramos)

