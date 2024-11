Programa de Iniciação à Docência seleciona professores da rede pública de ensino

Pibid oferta 78 vagas para professores(as)atuarem como supervisores. Valor da bolsa é de R$ 1,1 mil mensais e as inscrições, gratuitas, encerram dia 1º de dezembro de 2024.

Professores(as) da rede pública de ensino do estado do Amapá podem concorrer a uma das 78 vagas de supervisão de acadêmicos da Universidade Federal do Amapá (Unifap) ofertadas pelo Programa Institucional de Iniciação à Docência (Pibid). As inscrições, gratuitas, iniciaram na segunda-feira, 25, e seguem abertas até 1º de dezembro de 2024, exclusivamente pelo formulário do Google Forms, link https://forms.gle/8Z7yJpd34WgeSs4d7.

CONFIRA AQUI O EDITAL DE SELEÇÃO

Podem participar professores(as), preferencialmente efetivos(as), da rede pública de educação básica nas redes de ensino estadual e municipais (nos municípios e comunidades envolvidas indicados no Anexo I do edital de seleção) e que estejam atuando em sala de aula com o componente dos Subprojetos institucionais da Unifap, nas áreas “Alfabetização”, “Equidade” e “Demais áreas” (específicas ou interdisciplinares).

O Pibid/Unifap oferta vagas para os seguintes subprojetos: Alfabetização; Artes Visuais; Biologia; Biologia e Intercultural Indígena; Ciências Sociais; Educação Física; Física; Geografia e História; Geografia e intercultural Indígena; Letras/Português, Letras/Inglês, Sociologia e Educação Física; Língua Portuguesa, Letras/Inglês, Matemática, Pedagogia, Química e Teatro.

As vagas serão preenchidas de acordo com a formação do(a) professor(a) e atenderão critérios estabelecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), do Ministério da Educação (MEC), e pelo edital de seleção.

Das 78 vagas ofertadas, serão disponibilizadas até 50% das vagas para cotas reservadas a professores que pertençam aos seguintes grupos: pessoa negra (pretos/as, pardos/as) ou quilombola, pessoa com deficiência, pessoa indígena, pessoa do campo ou pessoa LGBTQIAP+.

A duração das bolsas para professor(a) supervisor(a) é de 12 meses, podendo ser prorrogada por igual período. O valor mensal da bolsa é de R$ 1,1 mil.

O resultado final da seleção está previsto para o dia 13 de dezembro. O início das atividades será em 16 de dezembro de 2024.

Sobre o Pibid

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) é uma ação da Política Nacional de Formação de Professores, do Ministério da Educação (MEC), que recebe financiamento pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e visa proporcionar aos discentes na primeira metade do curso de licenciatura uma aproximação prática com o cotidiano das escolas públicas de educação básica e com o contexto em que elas estão inseridas, contribuindo com a formação qualitativa dos futuros docentes, em suas diversas áreas do conhecimento científico.

Na Unifap, o Pibid está sob coordenação da Profa. Dra. Arthane Menezes Figueirêdo.

Saiba mais em https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/educacao-basica/pibid.

Serviço

Seleção de professores da rede pública de ensino do AP para bolsas no Programa Institucional de Iniciação à Docência (Pibid)

Inscrições gratuitas de 25 de novembro a 1º de dezembro de 2024, exclusivamente pelo formulário do Google Forms, link https://forms.gle/8Z7yJpd34WgeSs4d7. 78 vagas.

Público-alvo: Professores(as) da rede pública de ensino, preferencialmente efetivos, que atuem em salas de aula das escolas participantes do Pibid Unifap, indicadas no edital de seleção. Íntegra do edital está disponível em https://www2.unifap.br/prograd/files/2024/11/EDITAL-No-03_2024-PROGRAD-PIBID_UNIFAP_SELECAO-DE-PROFESSORES_AS-SUPERVISORES_AS.pdf.

