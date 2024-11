Projeto de artes visuais e cinema contempla escola da rede pública na comunidade de Santo Antônio da Pedreira

Oficinas de Stop Motion, Flip Book e Cenas de Cinema Mudo, fazem parte da programação

O Projeto Cine Toy, da jovem produtora cultural e atriz, Luany Ferreira, inicia nesta quarta-feira (27), na Escola Estadual Retiro Santo Antônio da Pedreira, localizada na Rodovia AP70, Zona Rural de Macapá.

Durante uma semana, estudantes de 6 a 15 anos, vão participar de Oficinas de Stop Motion, Flip Book e Cenas de Cinema Mudo.

O projeto foi contemplado pela Lei de incentivo à cultura, Paulo Gustavo (LPG).

As oficinas serão aplicadas pela professora e artista visual Cricilma Ferreira e pela Coordenadora do projeto, a atriz Luany Ferreira tendo como auxiliares a jovem atriz Celeste Ferreira e o ator mirim da Cooperativa Imagem e Cia, Inácio Ferreira.

As produções dos alunos durante as oficinas, vão compor uma Mostra de Arte na escola.

Sobre o projeto

Cine Toy é um projeto de oficinas com atividades práticas de iniciação ao cinema, principalmente, com a ideia da imagem em movimento através do Flip Book, do stop motion e construção de cenas no cinema mudo.

A programação recebe apoio da Cooperativa de Artes e Cultura Imagem e Cia e da Assessoria de Comunicação e Imprensa Mary Paes.

Serviço:

Oficinas de artes visuais e cinema

Data: 27 a 30 de novembro

Horário: das 8h30 às 11h

Local: na Escola Estadual Retiro Santo Antônio da Pedreira – Rodovia AP70, Zona Rural de Macapá

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

