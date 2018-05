Educação Infantil ganhará avaliação nacional

Avaliação inédita integrará o Saeb e poderá chegar às escolas em 2021

As avaliações educacionais em larga escala realizadas no Brasil nunca contemplaram a Educação Infantil. Mas isso deve mudar nos próximos anos. “Vamos tentar fazer já em 2019 [a avaliação], mas não é simples. Provavelmente a teremos em 2021”, disse Maria Inês Fini, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os estudos sobre o tema já se iniciaram dentro do instituto. A perspectiva é de que a Avaliação Nacional da Educação Infantil (ANEI), como será chamada, avalie as condições de oferta da etapa de ensino.

De acordo com Maria Inês, que falou sobre o tema na palestra “A BNCC e as avaliações externas da Educação Básica”, durante a Bett Educar, embora o Inep esteja debruçado sobre o tema, ainda não estão claras as definições para algumas variáveis que comporiam a ANEI. “Não sabemos, por exemplo, qual é a formação necessária do professor da etapa, qual é o mobiliário, espaço físico ou o brinquedo adequado”, disse. Ter essas definições é importante para estabelecer uma “escala de proficiência” para a etapa de ensino.

O Inep é responsável pelas avaliações educacionais em larga escala no Brasil. Além de definir quais são as matrizes de referência das avaliações (o que medir), o instituto é responsável por definir as escalas de proficiência para cada uma, fazer a coleta de dados e as análises a partir da divulgação dos resultados.

