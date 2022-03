Prefeitura de Santana realiza tratativas para instituir o Fórum Permanente Municipal de Educação

Na manhã de hoje, o secretário de Educação, Amarilson do Amaral, esteve reunido com representantes de entidades públicas, tratando sobre o primeiro Fórum Permanente Municipal de Educação de Santana (FPME), no Sindicato dos Servidores Municipais de Santana (SSMS). O encontro contou com a apresentação dos membros que irão compor o Fórum Permanente e também da proposta de regimento interno para nortear as atividades.

De acordo com o secretário, é necessário estabelecer o Fórum Permanente para realizar a Conferência da Educação, alcançando as metas do Plano Municipal de Educação (PME). “Vamos instituir o fórum e debater como iremos enfrentar as dificuldades educacionais no pós-pandemia e, para isso, queremos as entidades públicas mais próximas da Secretaria de Educação”, afirmou Amarilson.

Com a criação do Fórum Permanente, a Prefeitura irá realizar a Conferência da Educação para avaliar as metas do Município, estabelecidas no PME, e propor alterações no Plano vigente.

O secretário reforça que a educação precisa ter essência democrática e, portanto, o engajamento de todos é fundamental: “Uma educação diferenciada e com avanços necessita do engajamento de todos os atores municipais que estão direta e indiretamente relacionados com a educação”, declarou.

Renata Rodrigues

Secretaria Municipal de Educação

Prefeitura de Santana

