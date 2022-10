Grupo realiza Oficinas de reaproveitamento de materiais descartados durante o Cirio de Nazaré, em Macapá

Oficinas acontecem de outubro a novembro em escolas públicas da capital amapaense.

O Grupo Imagem e Cia, hoje registrada como Cooperativa de Trabalho Arte e Cultura, completa neste mês de outubro, 15 anos de atividades ininterruptas. E desde a sua criação se utiliza de materiais recicláveis recolhidos em vias públicas, para a construção de cenários e confecção de figurinos. Depois de algum tempo observando o lixo deixado pelos fiéis que acompanham o Círio, os componentes do grupo decidiram que era hora de fazer algo a respeito. Então escreveram o projeto Círio Reciclado e apresentaram a uma instituição de crédito que aceitou patrocinar a iniciativa.

O projeto está embasado na agenda de objetivos de consciência ambiental criada pela Organização das Nações Unidas, em 2015. Essa agenda possui 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que deverão ser alcançados até 2030 (Agenda 2030). As ações do Imagem e Cia se enquadram no Objetivo n. 12 (ODS 12), consumo e produção sustentável.

As oficinas, palestras, exposições e esquetes cênicas são direcionadas a alunos da rede pública e comunidades escolares com o intuito de sensibilização para uma consciência ambiental sustentável.

“Criar essa consciência de desenvolvimento sustentável nas pessoas, é um dos principais objetivos desse projeto”, ressalta Débora Bararuá, representante da Cooperativa Imagem e Cia.

Mais do Imagem e Cia

O grupo surgiu em 2007 durante o curso de Artes Cênicas da Escola Cândido Portinari. Inicialmente com 9 integrantes, trabalhando teatro, performances e dança. Mais tarde se torna uma Associação Cultural.

A base da formação do grupo está nos valores éticos de responsabilidade ambiental e social, cujos princípios estão calcados no desenvolvimento intelectual e técnico de seus integrantes.

Programação Círio Reciclado

26/10/2022 – 15h

E.E. Maria do Carmo Viana dos Anjos

Oficina Ecobag – com Ângela Vilhena

Palestra: Agenda 2030. O Que é?

Exposição: Quanto Tempo?

1°/11/2022 – E. E. Santa Maria

Oficina de Brinquedos Pedagógicos

4° Ano A | 15h30

4° Ano B | 17h30

19/11/2022 – E. E. Santa Maria

Oficina de Ecobag | 13h30

Público alvo: mães de alunos.

Realização: Imagem e Cia Cooperativa de Trabalho.

Apoio: Sicredi e Sistema OCB/AP

Mary Paes

