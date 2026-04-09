A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Amapá (Cevid/TJAP) realizou, nesta quinta-feira (9), o 4º encontro do ciclo de palestras do Projeto Divas Tucuju, ação que promove informação, escuta qualificada e conscientização dentro do ambiente escolar. A atividade reuniu alunas do 1º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Lucimar Amoras Del Castillo, em Macapá, com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre machismo, violência de gênero, feminicídio e seus impactos sociais.

A programação contou com a participação da coordenadora adjunta da Cevid/TJAP e titular da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Macapá, juíza Elayne Cantuária, que apresentou dados estatísticos e contextualizou o feminicídio dentro de um panorama nacional e internacional. A magistrada também abordou riscos presentes na cultura digital, como comunidades virtuais que reforçam discursos misóginos, conhecidos por red pills.

“A educação, a informação e o conhecimento salvam vidas. Quando conseguimos chegar até a base e conversar com essas jovens sobre os tipos de violência e a necessidade de proteção das mulheres, esse conhecimento passa a circular também entre familiares e amigos, o que fortalece a prevenção”, afirmou a magistrada.

A juíza Elayne Cantuária ressaltou o nível de consciência apresentado pelas estudantes durante o encontro e a importância desse preparo para a defesa dos próprios direitos.

“Chama atenção o preparo das adolescentes. Mesmo com pouca idade, muitas já demonstram noção sobre seus direitos, reconhecem situações de violência e sabem onde buscar ajuda. Esse conhecimento é essencial para preservar a vida de meninas e mulheres”, completou.

Para somar com a manhã de conhecimento, os estagiários do curso de psicologia da Universidade Federal do Amapá (Unifap), Luana Pimentel e Gabriel Alencar, trouxeram reflexões sobre comportamentos sociais, desigualdades estruturais e os desafios enfrentados pelas mulheres desde a juventude.

O estagiário Gabriel Alencar enfatizou o caráter formativo da experiência e o impacto do contato direto com a realidade das estudantes. Segundo ele, o projeto proporciona aprendizado acadêmico e humano.

“A participação no Divas Tucuju permite um contato direto com temas sensíveis que fazem parte da vivência feminina. Esse diálogo amplia nossa compreensão como futuros profissionais e reforça a importância da escuta e do acolhimento”, explicou.

Gabriel também observou o envolvimento das participantes e a evolução do ambiente de confiança ao longo dos encontros.

“A cada atividade, elas demonstram mais confiança para participar e compartilhar experiências. Esse espaço de troca fortalece o sentimento de pertencimento e mostra o quanto iniciativas como essa fazem diferença na formação pessoal dessas jovens”, concluiu o acadêmico.

Sobre o Divas Tucuju



Lançado em agosto de 2025, o projeto busca fortalecer a autonomia de estudantes do gênero feminino por meio do acesso à informação e do incentivo ao pensamento crítico. A iniciativa também contribui para a construção de uma cultura de respeito e prevenção à violência.

Secretaria de Comunicação do TJAP

Texto e redes sociais: Hugo Reis

Fotos: Jean Silva

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