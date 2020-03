Inspeção no LACEN constata irregularidades na testagem para o coronavírus

A Promotoria de Defesa da Saúde promoveu, na manhã de hoje (18), inspeção no Laboratório de Saúde Pública do Estado (LACEN), com o fim de averiguar denúncias de que amostras de pacientes suspeitos de contaminação por coronavírus (COVID-19) não teriam sido enviadas para testagem no Estado do Pará.

Na inspeção, foram encontradas diversas irregularidades que prejudicam o planejamento das autoridades no combate à pandemia de coronavírus. Segundo foi apurado, 50 amostras encontram-se no LACEN, pendentes de envio para Belém, por falta de gelo seco para o devido acondicionamento e remessa.

Além disso, o Laboratório Central não dispõe de refrigeradores adequados para guardar as amostras, utilizando, atualmente, um freezer comum, que mantém uma temperatura acima do adequado para preservação das amostras.

Segundo a direção do órgão, as amostras serão enviadas para Belém-PA, ainda hoje, para testagem no instituto Evandro Chagas. Também foi informado que estão sendo tomadas providências para manutenção dos equipamentos que permitiriam a testagem local das amostras, atendendo à recomendação da Promotoria da Saúde.

Quanto ao freezer para acondicionamento adequado, foi recomendado que seja providenciado, imediatamente, um aparelho com capacidade de preservação das amostras pra -70° centígrados.

Além disso, há insuficiência de equipamentos de proteção individual (EPIs) para utilização pelos profissionais do LACEN, que precisam manipular as amostras e ficarão expostos sem a devida proteção.

A Promotoria da Saúde notificará os gestores da Superintendência Estadual de Vigilância em Saúde (SVS) e da Secretaria Estadual de Saúde (SESA) para prestarem esclarecimentos sobre as deficiências encontradas.

