Sesc oferta atividade física gratuita em Macapá

O entorno de um dos principais cartões postais de Macapá, a Fortaleza de São José, foi o local escolhido pelo Sistema Fercomércio, por meio do Sesc Amapá, para a realização de mais uma edição do projeto Maratona Fitness, no próximo sábado dia 28 de abril, a partir das 17h.

A Maratona será mediada pelos profissionais de educação de física do Sesc, que farão um super aulão de ginástica geral para todas as idades. O evento será gratuito e visa estimular os participantes a iniciarem a prática de uma atividade física e a manutenção de uma vida saudável.

Nesta edição, a modalidade selecionada foi a ginástica geral, que, se praticada corretamente, promove benefícios cardiovasculares e também ajuda a manter a musculatura alongada e fortalecida.