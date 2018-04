Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais é lembrado no Amapá

Macapá – Em comemoração ao Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) celebrado nesta terça-feira, 24, alunos ouvintes do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá participaram de oficina com o intuito de aprender a língua utilizada pelos surdos. Na ocasião, os estudantes aprenderam alfabeto, dias da semana, meses do ano, e participaram de dinâmica.

A atividade foi ministrada pelo intérprete do SENAI Amapá, Lucivan Fernandes, e contou com a ajuda de alunos surdos da instituição. “Nesta data tão importante para a conscientização de todos, é preciso destacar que a comunicação das pessoas surdas e mudas com a sociedade deve ser desenvolvida a fim de facilitar suas tarefas cotidianas. Por isso realizamos essa oficina com o objetivo de despertar o interesse e integrar os alunos ouvintes do SENAI”, destacou Lucivan.

Dia Nacional da Libras

Este dia representa uma conquista histórica para a comunidade surda brasileira. A Libras é reconhecida como a segunda língua oficial do Brasil pela lei Nº 10.436, de 24 de abril de 2002, e abrange uma natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituindo um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos.