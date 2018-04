Servidoras municipais participam de capacitação sobre sexualidade e violência doméstica

A Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres (CMPPM) promoveu capacitação às servidoras da Prefeitura de Macapá que atuam nos Centros de Referência de Atendimento à Mulher (Crams), nos dias 23 e 24 deste mês. A ação, que teve como foco sexualidade e violência doméstica, foi ministrada por meio de palestra online e debates direcionados.

Quase 20 servidoras participaram da qualificação. Segundo a coordenadora Anne Pariz, a medida é um meio de fornecer conhecimento para o atendimento de um novo público que busca os serviços municipais. A servidora Joely Lima, que esteve na organização, explicou sobre as novas demandas que tornaram a capacitação necessária para a coordenadoria. “O objetivo é mostrar outras formas possíveis de atendimento das nossas funcionárias ao público externo, que aumentou bastante”, pontuou.

Após as palestras, foram formadas rodas de conversas, onde todas as servidoras municipais puderam se socializar a respeito dos temas. Outras palestras ficarão disponíveis durante a semana para que as funcionárias tenham acesso aos conteúdos (online).

Rafaela Bittencourt