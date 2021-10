Canções amapaenses são inspirações de looks do Senac Fashion Day 2021

Esta é a terceira edição do evento de moda do Senac Amapá, totalmente gratuito, que pelo segundo ano consecutivo acontece online

O Senac Fashion Day 2021 acontece amanhã (22), às 19h, por meio de transmissão ao vivo no Youtube do Senac Amapá. O tema desse ano é ‘A moda que encanta’ e apresenta 8 looks produzidos pelos alunos concluintes do curso de costura da instituição.

Com o objetivo de valorizar a cultura amapaense, o evento homenageia as canções regionais que servirão de inspiração para a produção dos looks de cada aluno participante.

A programação do evento conta com desfile de moda, votação online para escolha do look preferido dos internautas e escolha do 1º, 2º e 3º lugar geral do evento decidido pelo júri convidado, composto pelos estilistas Rony Alencar e Júlio Charles Ramos Pantoja e, a designer de moda, Eliane Freitas Costa.

O Senac Fashion Day contará será apresentado por Aline Lima. Ela comandará o evento que ainda conta com a apresentação cultural da dupla Orlando e Maria Dancer, campeões da 1° Copa de Dança de Salão do Amapá, e sorteio de brindes para os internautas participantes.

O projeto Senac Fashion Day

O projeto do Senac Fashion Day é idealizado pelos gestores de Moda do Senac, com o objetivo de apresentar a educação profissional desenvolvida dentro da instituição, dando visibilidade, principalmente, ao trabalho dos alunos do segmento de moda. O evento estreou em 2019.

Parceiros

O Senac Fashion Day conta com o apoio de 19 parceiros na realização do evento, que são: Artpaper, Barrocos Junino do Amapá Oficial, Casa da Costura, Chiquizinha Bijoux, Davi Brindes, Flor de Hibisco Lingerie, fotográfo Aydano Fonseca dos Santos, Jumbinha, Kelly Ateliê Malharia, Lara Festas, Loja Med Store, Norte Rock, P2 Store, Rocha Tecidos, Studio Norte Arte & Dança, Ziel Araújo – Grupo de Danças. Também são parceiros do evento os jurados: Charles Pantoja, Eliane Freitas Costa e Rony Alencar.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado