IGP-DI tem inflação de 3,30% em setembro

Taxa é inferior à observada em agosto, de 3,87%

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou inflação de 3,30% em setembro deste ano. A taxa é inferior à observada no mês anterior, que havia sido de 3,87%. Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), o índice de inflação nacional acumula taxas de 14,80% no ano e de 18,44% em 12 meses.

A queda da taxa de agosto para setembro foi puxada pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo, que mede o atacado, cuja inflação recuou de 5,44% em agosto para 4,38% em setembro.

Veja também:

Veja as vagas de emprego do Sine Macapá para 7 de outubro

LOHAM lança videoclipe da canção “Pretou, Brilhou”

Defensor público abre ação contra programa de trainee para negros

Por outro lado, as taxas de inflação do Índice de Preços ao Consumidor, que mede o varejo, e o Índice Nacional de Custo da Construção tiveram alta no período. A taxa dos preços ao consumidor subiu de 0,53% em agosto para 0,82% em setembro. Já a inflação do custo da construção passou de 0,72% para 1,16%.

EBC

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...