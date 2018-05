Semana do MEI tem espaço dedicado à Educação Financeira e Acesso ao Crédito

O espaço reúne instituições que oferecem produtos e serviços financeiros aos microempreendedores individuais visando garantir o acesso ao crédito de forma orientada e produtiva

Andréa Maciel

A 5ª Semana Nacional de Educação Financeira promovida pelo Sebrae, faz parte da programação da 10ª Semana do MEI, que acontece no período de 14 a 18 de maio, das 8h às 18h, na sede do Sebrae em Macapá. Esta é uma Estratégia Nacional de Educação Financeira, que tem no comando o Comitê Nacional de Educação Financeira (Conef) e apoio do Sebrae Nacional, com adesão do Sebrae no Amapá.

O Sebrae no estado, busca ampliar a oferta de produtos e serviços financeiros e de crédito aos microempreendedores individuais. A educação financeira permite o entendimento sobre os fatores que influenciam nas escolhas relacionadas às finanças da empresa e que levam a equilibrar desejos imediatos com as necessidades de longo prazo.

“Durante a ação, ocorrem capacitações com foco na gestão de finanças pessoais e empresariais, separação do patrimônio empresarial dos recursos pertencentes à família, talk show com as instituições financeiras com foco nos serviços oferecidos ao MEI. Outro momento importante na Semana Nacional de Educação Financeira é o lançamento do Jogo Circuito do Crédito, onde após o atendimento do Sebrae, o cliente avalia as condições que possui de acessar crédito ou estabelecer relacionamento juntos aos parceiros”, explica o analista técnico do Sebrae no Amapá, Bruno Castro.

No Espaço de Educação Financeira e Acesso ao Crédito, o Microempreendedor Individual recebe atendimento e inicia relação com as instituições financeiras, parceiras na Semana Nacional de Educação Financeira. Os atendimentos são diferenciados e em condições mais favoráveis.

Parceiros

São parceiros da 5ª Semana Nacional de Educação Financeira, Banco do Brasil S.A, Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia, Agência de Fomento do Amapá (Afap), Sistema de Cooperativas do Brasil (Sicoob) e Banco Santander.

Programação

Data: 14.05.2018 – Segunda-Feira

Hora: das 14h às 17h – Oficina Gestão de Finanças Pessoais

Local: Sede do Sebrae em Macapá – Centro de Educação Empreendedora

Data: 15.05.2018 – Terça-feira

Hora: 14h às 18h – Oficina SEI Controlar Meu Dinheiro

Local: Sede do Sebrae em Macapá – Centro de Educação Empreendedora

Data: 15.05.2018 – Terça-feira

Hora: 14h às 17h – Talk Show Caminho do Crédito

Local: Sede do Sebrae em Macapá – Auditório Santana

Data: 16.05.2018 – Quarta-feira

Hora: 8h15 às 12h15 – Oficina SEI Controlar Meu Dinheiro

Local: Sede do Sebrae em Macapá – Centro de Educação Empreendedora

Data: 17.05.2018 – Quinta-feira

Hora: 9h às 11h30 – Talk Show Caminho do Crédito

Local: Sede do Sebrae em Macapá – Auditório Santana

Data: 18.05.2018 – Sexta-feira

Hora: 9h às 12h – Oficina Gestão de Finanças Pessoais

Local: Sede do Sebrae em Macapá – Centro de Educação Empreendedora

Data: 14 à 18.05.2018 – Segunda à Sexta-feira

Hora: 8h às 18h – Espaço de Educação Financeira e Acesso ao Crédito (Circuito do Crédito e Atendimento das Instituições Financeiras)

Local: Sede do Sebrae em Macapá – Salão de Eventos Macapá

Serviço

Unidade de Marketing e Comunicação