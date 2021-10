Comunidade ribeirinha da Amazônia recebe sistema de energia solar beneficiando mais de 140 pessoas

Os mais de 140 moradores da comunidade do Tumbira, localizada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Negro, a 64 quilômetros de Manaus, ganharam um reforço no sistema de telessaúde e de internet gratuita disponível na escola.

Nesta semana, a comunidade foi contemplada com o Projeto Villaya Microgrid, que faz parte do Programa de Acesso à Energia,, sob coordenação da Schneider Electric, em parceria com a Fundação Amazônia Sustentável (FAS), Empowered By Light, Staubli, Conin e Governo do Amazonas. O objetivo foi proporcionar melhorias na geração de energia solar local, beneficiando, principalmente, a escola estadual da comunidade..

O lançamento faz parte de uma estratégia global da Schneider com ações para garantir eletrificação rural coletiva e individual. Os principais líderes de negócios da empresa, na América do Sul e Europa, estiveram na comunidade do Tumbira para conhecer o dia a dia dos moradores.

A implantação do sistema de microrrede proporciona energia solar para a escola da comunidade, que agora disponibilizará wi-fi gratuito para os alunos, o que vai representar um grande reforço na qualidade do ensino. É também na escola que há um ponto de telessaúde, com atendimento médico remoto que evita o deslocamento de pacientes até a cidade.

“Atualmente, cerca de 759 milhões de pessoas no mundo ainda sofrem com a exclusão energética. Por isso, estruturamos um programa global com o objetivo de proporcionar acesso à energia para 80 milhões de pessoas até 2025 e, assim, viabilizar melhores condições de vida, educação e desenvolvimento a estes cidadãos. A comunidade do Tumbira é uma das regiões assistidas por este programa. AquiL, estamos estruturando uma microrede para levar a energia solar para a população”, comenta Marcos Matias, presidente da Schneider Electric no Brasil.

“A parceria com a Schneider tem permitido avanços inovadores na gestão de sistemas de geração de energia solar. É uma das soluções mais promissoras para pequenas comunidades isoladas da Amazônia, já que envolve o empoderamento de moradores locais e a geração de benefícios para a educação e para os empreendedores da bioeconomia amazônica”, destaca Virgilio Viana, superintendente-geral da FAS.

Programa de Acesso à Energia

A Schneider, há mais de nove anos, realiza iniciativas na comunidade do Tumbira para ajudar no acesso à eletricidade sustentável e moderna, além de contribuir para melhorar o padrão de vida e as condições de saúde das pessoas, promover o desenvolvimento econômico e alavancar o acesso à educação.

Além disso, a Schneider também realiza, nacionalmente, ações voltadas para a formação vocacional e oferece soluções para assegurar a eletrificação rural coletiva e individual por meio de produtos de qualidade – como lanternas solares, sistemas solares domésticos, sistemas solares de bombeamento de água e soluções de microrredes. Desta forma, a empresa já levou acesso à energia para mais de oito mil pessoas e beneficiou mais de 35 mil pessoas com seus programas de treinamento em gestão de energia.

