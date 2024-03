Fundo Agbara e Zwanga abrem chamada pública com R$ 120 mil de fomento para mulheres negras empreendedoras do ramo da beleza

Edital vai selecionar até 20 profissionais do setor com contribuição de R$5 e R$10 mil



O programa Lewá: Beleza Que Transforma tem como objetivos fortalecer a luta contra o racismo além de elevar a autoestima de mulheres negras empreendedoras através de sua independência financeira. A iniciativa, é executada com o apoio da Aipê – Aliança pela Inclusão Produtiva, através da chamada pública e Empreendedorismo Urbano, Periférico e Negócios Rurais Inclusivos.



Realizado pelo Fundo Agbara em parceria com a Zwanga African Fashion, o Lewá é um programa de formação técnica e cidadã voltado para mulheres negras, nesta edição atenderá moradoras das cidades de Macapá e Santana, que atuam no ramo da beleza.

“O Amapá foi construído por mulheres negras e precisamos de incentivos para estas mulheres, a Zwanga tem uma conexão muito forte com instituições importantes como o Fundo Agbara. Essa parceria é para fortalecer as mulheres negras que tem dificuldades para manter e equilibrar seus negócios e vidas, principalmente em um estado que não investe nas mulheres negras pobres. É uma parceria revolucionaria com um formato pensado nas necessidades das mulheres, neste projeto iremos destinar um aporte necessário para as alunas que não cria dividas e sim fortalece a esperança de que é sim, possível viver do negócio próprio”, detalhe Rejane Soares CEO da Zwanga.



O propósito é impulsionar não apenas negócios, mas também a autoestima das mulheres negras e o fortalecimento da luta contra o racismo, além de auxiliar na liberdade econômica destas mulheres negras que há muito tempo são excluídas e marginalizadas.

As atividades do programa incluem 20 horas de formações técnicas e político/cidadã, além de mentorias individuais e um incentivo financeiro de até R$10.000,00 para negócios de mulheres. Essas atividades e aportes financeiros serão direcionadas a uma turma de 20 mulheres negras selecionadas, que residam nas cidades de Macapá e Santana, e atuem no setor da beleza.

“O Lewá: Beleza Que Transforma está entrando em sua segunda turma , agora no Amapá, e é notável como esse trabalho impulsiona não apenas negócios, mas também a autoestima e fortalece a luta contra o racismo entre todas as participantes. É evidente o papel crucial das empreendedoras negras no setor da beleza, não apenas na economia local, mas também no tecido social e na autoestima das mulheres negras em cada comunidade impactada”, afirma Lívia Maria Emídio, coordenadora de Programas do Fundo Agbara.

Para se inscrever, é necessário ter uma iniciativa de geração de renda no setor da beleza, seja um empreendimento individual ou pequeno negócio, formalizado ou não, com pelo menos 1 ano de existência.



A parceria Fundo Agbara e Zwanga

O Amapá destaca-se como um dos estados brasileiros com a maior proporção de autodeclarados pretos e pardos, representando cerca de 73,7% de sua população, conforme dados do censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). Essa característica demográfica evidencia a importância de iniciativas que promovam a igualdade racial e o empoderamento da comunidade negra no estado.

Nesse contexto, a parceria entre o Fundo Agbara e o Instituto Zwanga como executores, se faz muito relevante.

A Zwanga que foi uma das primeiras apoiadas pela área de fomento do Fundo Agbara, agora entra como parceira implementadora chave de um programa voltado para mulheres negras no ramo da beleza tornando possível levar esse trabalho para um estado com a relevância que o Amapá tem.

Essa colaboração não apenas fortalece a filantropia comunitária e a articulação em rede, mas também impacta positivamente na luta contra o racismo e promove diversos benefícios para a comunidade local.

Cronograma

Inscrições: de 15/03/2024 a 29/03/2024 (23:59H)

Divulgação do Resultado: 22/04/2024

Início da Jornada: 07/05/2024

É importante destacar que: Serão 2 meses de cursos presenciais em Macapá, o projeto destinará, uma ajuda de custo de R$12,00 para o transporte das alunas selecionadas. As aulas acontecerão no centro de Macapá de 16h30 às 19h de segunda a sexta-feira, podendo variar de acordo com cada dia.

Link para inscrição:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdG0v4bdXSLZnmZQpXqKqx6LHjwXVpXiG1MAsQoyfLLM9gIpQ/viewform

Para mais informações entrar em contato com

Iasmim Cavalcante

(96) 981170283 (Assessora de Comunicação Programa Lewá Amapá)

Crédito fotos: Gabriel Penha

