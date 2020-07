Ações de triagem da SVS no aeroporto de Macapá aumentam em julho

Em julho 4.663 pessoas passaram pela triagem, totalizando quase o dobro de passageiros em relação ao mês anterior.



Nelson Gama

Com o objetivo de verificar se todos os passageiros estão saudáveis para viajar ou entrar no território amapaense, a Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) realiza triagem nos passageiros que embarcam e desembarcam no Aeroporto Internacional de Macapá Alberto Alcolumbre.

De acordo com dados do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (Coesp), que tem realizado a coleta de dados do serviço de triagem no aeroporto desde o início da pandemia em março, nesta primeira quinzena de julho houve um aumento no número de passageiros que viajaram em comparação ao mesmo período de maio e junho deste ano.

Na primeira quinzena de maio passaram pela triagem um total de 1.860 passageiros; em junho o número subiu para 2.409; e em julho aumentou para 4.663 pessoas, totalizando quase o dobro de passageiros em relação ao mês anterior.

A triagem é realizada por uma equipe de enfermeiros e médicos da SVS que fazem a aferição da temperatura corporal e, caso o passageiro apresente alguma alteração, a equipe conta com uma sala de apoio para realizar os primeiros socorros ao passageiro.

A coordenadora de imunobiológicos da SVS, Andréa Marvão, é a técnica que coordena a equipe da triagem. Ao falar sobre o aumento do fluxo de passageiros, ela reforça sobre os cuidados necessários na prevenção contra a covid-19.

“Notamos um aumento significativo do número de passageiros no aeroporto e ressaltamos a todos que queiram viajar que é muito importante o uso de máscaras, higienizem as mãos, mantenham o seu distanciamento social evitando sempre aglomerações, principalmente durante o desembarque, quando as pessoas vão pegar suas malas”, disse Andréa.

